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Paraíba em Estado de Calamidade: Chuvas Fortes Deixam Comunidades Ilhadas e Milhares de Desabrigados

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Paraíba em Estado de Calamidade: Chuvas Fortes Deixam Comunidades Ilhadas e Milhares de Desabrigados
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📆5/2/2026 4:54 PM
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Fortes chuvas na Paraíba causaram alagamentos, deslizamentos e o isolamento de comunidades rurais, resultando em milhares de desabrigados e a decretação de estado de calamidade pública pelo governo estadual. Equipes da Defesa Civil Nacional serão enviadas para auxiliar nas operações de resgate e assistência.

As intensas chuvas que atingiram a Paraíba nos dias 1º e 2 de maio provocaram uma série de desastres em diversas regiões do estado. Comunidades rurais ficaram isoladas devido à elevação dos níveis dos rios, resultando em alagamentos e no deslocamento de milhares de pessoas.

A situação é particularmente grave em Rio Tinto, onde a cheia do Rio Mamanguape alagou cerca de 600 casas e deixou 15 comunidades rurais ilhadas, sem acesso à cidade. A prefeita Magna Gervásia relatou que povoados como Veloso, Curral de Fora e Salema de Dentro foram duramente afetados, com famílias desabrigadas e abrigadas em uma escola municipal. Além do Litoral Norte, a Grande João Pessoa também sofreu com os efeitos das chuvas.

Em Santa Rita, o Rio Paraíba atingiu níveis superiores a sete metros, causando alagamentos e o resgate de moradores da comunidade Canaã em motocicletas aquáticas. Em João Pessoa, 11 famílias foram removidas para uma escola em Gramame, e a Ladeira do Cabo Branco foi interditada. A interrupção do fornecimento de água em João Pessoa, Cabedelo e Conde, devido à inundação da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame, agravou a situação.

Outros municípios como Bayeux e Cabedelo registraram famílias desalojadas, com a prefeitura de Bayeux oferecendo abrigo, embora muitas famílias tenham preferido buscar refúgio em casas de parentes e amigos. A Zona da Mata e o Agreste também foram impactados. Em Ingá, o transbordamento do rio causou a destruição parcial de uma ponte, isolando parte da cidade e dificultando o acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) regional.

Na rodovia PB-032, uma cratera se expandiu, levando à interdição total de uma das faixas. Em Lagoa Seca, o rompimento de barragens e barreiros resultou na perda de bens materiais e no resgate de uma pessoa. Diante da gravidade da situação, o governo da Paraíba decretou estado de calamidade pública e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para prestar assistência às áreas afetadas.

A prioridade é garantir o acesso às comunidades isoladas, fornecer abrigo e assistência às famílias desabrigadas e restaurar os serviços essenciais

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