Paraíba em Estado de Calamidade: Chuvas Fortes Deixam Comunidades Ilhadas e Milhares de Desabrigados

Fortes chuvas na Paraíba causaram alagamentos, deslizamentos e o isolamento de comunidades rurais, resultando em milhares de desabrigados e a decretação de estado de calamidade pública pelo governo estadual. Equipes da Defesa Civil Nacional serão enviadas para auxiliar nas operações de resgate e assistência.

As intensas chuvas que atingiram a Paraíba nos dias 1º e 2 de maio provocaram uma série de desastres em diversas regiões do estado. Comunidades rurais ficaram isoladas devido à elevação dos níveis dos rios, resultando em alagamentos e no deslocamento de milhares de pessoas.

A situação é particularmente grave em Rio Tinto, onde a cheia do Rio Mamanguape alagou cerca de 600 casas e deixou 15 comunidades rurais ilhadas, sem acesso à cidade. A prefeita Magna Gervásia relatou que povoados como Veloso, Curral de Fora e Salema de Dentro foram duramente afetados, com famílias desabrigadas e abrigadas em uma escola municipal. Além do Litoral Norte, a Grande João Pessoa também sofreu com os efeitos das chuvas.

Em Santa Rita, o Rio Paraíba atingiu níveis superiores a sete metros, causando alagamentos e o resgate de moradores da comunidade Canaã em motocicletas aquáticas. Em João Pessoa, 11 famílias foram removidas para uma escola em Gramame, e a Ladeira do Cabo Branco foi interditada. A interrupção do fornecimento de água em João Pessoa, Cabedelo e Conde, devido à inundação da Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame, agravou a situação.

Outros municípios como Bayeux e Cabedelo registraram famílias desalojadas, com a prefeitura de Bayeux oferecendo abrigo, embora muitas famílias tenham preferido buscar refúgio em casas de parentes e amigos. A Zona da Mata e o Agreste também foram impactados. Em Ingá, o transbordamento do rio causou a destruição parcial de uma ponte, isolando parte da cidade e dificultando o acesso à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) regional.

Na rodovia PB-032, uma cratera se expandiu, levando à interdição total de uma das faixas. Em Lagoa Seca, o rompimento de barragens e barreiros resultou na perda de bens materiais e no resgate de uma pessoa. Diante da gravidade da situação, o governo da Paraíba decretou estado de calamidade pública e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional para prestar assistência às áreas afetadas.

A prioridade é garantir o acesso às comunidades isoladas, fornecer abrigo e assistência às famílias desabrigadas e restaurar os serviços essenciais





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chuvas Alagamentos Paraíba Desabrigados Calamidade Pública Defesa Civil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chuvas fortes causam mortes e desalojados em PernambucoFortes chuvas no Nordeste, especialmente em Pernambuco, resultaram em pelo menos quatro mortes devido a deslizamentos de terra. Cidades como Olinda e Recife foram afetadas, com famílias desalojadas e interrupções no trânsito.

Read more »

Fortes chuvas deixam quatro mortos em Pernambuco, segundo Defesa CivilDuas vítimas foram registradas no Recife e outras duas, em Olinda; 131 famílias foram afetadas

Read more »

Governador decreta calamidade pública após fortes chuvas na ParaíbaGovernador decreta calamidade pública após fortes chuvas na Paraíba

Read more »

Bebê, criança e mais duas pessoas morrem após fortes chuvas em PernambucoRegião metropolitana da capital pernambucana terá apoio emergencial do governo federal nas áreas atingidas

Read more »

Governo da Paraíba decreta calamidade pública após fortes chuvasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Paraíba em estado de calamidade pública devido às fortes chuvasFortes chuvas na Paraíba causam estragos, mortes e levam ao decreto de calamidade pública. Municípios registram recordes de precipitação, alagamentos, interdição de estradas e rompimento de barragens.

Read more »