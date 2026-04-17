Paquetá Brilha Novamente: Flamengo Goleia e Meia Abre o Placar na Libertadores

Lucas Paquetá demonstra mais uma vez sua importância para o Flamengo com uma atuação de gala contra o Independiente Medellín, marcando um golaço e liderando o time na goleada de 4 a 1 no Maracanã. O Cria do Ninho coleciona elogios e altas notas de avaliação.

Em uma noite memorável no Maracanã , Lucas Paquetá reafirmou seu status de estrela do Flamengo , protagonizando mais uma atuação espetacular. Após já ter impressionado contra o Fluminense, o meia voltou a encantar a torcida rubro-negra nesta quinta-feira (16), liderando a equipe em uma goleada avassaladora por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, em partida válida pela Copa Libertadores . O brilho de Paquetá se manifestou desde os primeiros minutos.

Com um golaço digno de placa, ele abriu o placar do confronto, registrando seu primeiro tento na prestigiosa competição continental. A performance do jogador não passou despercebida nas redes sociais, onde torcedores o elegeram como o destaque máximo do embate. A excelência de sua atuação foi corroborada por estatísticas: no aplicativo de análises esportivas Sofascore, Lucas Paquetá alcançou a impressionante nota 9,4, consolidando sua superioridade em campo. A recente escalação de Paquetá, sob o comando de Leonardo Jardim, o posicionou como um segundo homem de meio-campo, em uma função mais recuada. Essa versatilidade, característica marcante do Cria do Ninho, foi explorada com maestria. Logo no início do jogo, ele demonstrou sua capacidade de infiltração, aparecendo na frente para finalizar com precisão da entrada da área e inaugurar o marcador. Ao longo de todo o duelo, o meia, que ostenta o título de jogador mais caro da história do futebol brasileiro, destacou-se por sua inteligência tática e capacidade de ditar o ritmo da partida. Sua influência se estendeu à recomposição defensiva, onde se mostrou crucial para o equilíbrio da equipe. Com uma atuação vibrante, Paquetá esteve envolvido em 71 ações com a bola e demonstrou um aproveitamento de passes impecável, acertando 54 de 55 tentativas (98%) nos 77 minutos em que permaneceu em campo, antes de ser substituído por De la Cruz. Impressionantemente, 31 desses passes ocorreram no campo de ataque, todos eles com sucesso, evidenciando sua precisão e impacto ofensivo. A atuação reforça a importância do jogador no esquema tático do Flamengo e sua contribuição decisiva para as vitórias da equipe. É fundamental ressaltar que a participação em atividades de jogo de apostas é restrita a maiores de 18 anos. Jogue de forma responsável e consciente





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