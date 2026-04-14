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Papa responde a Trump e reafirma compromisso com a paz, condenando a guerra

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Papa responde a Trump e reafirma compromisso com a paz, condenando a guerra
Papa Leão XIVDonald TrumpGuerra
📆4/14/2026 1:08 AM
📰jornalextra
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O Papa Leão XIV responde às críticas de Donald Trump, reafirmando sua postura contra a guerra e em defesa da paz. O Pontífice enfatiza que não teme as críticas e seguirá firme em sua missão, condenando a violência e buscando promover o diálogo e as relações multilaterais.

Papa reage a críticas de Trump e reafirma compromisso com a paz. O Papa Leão XIV respondeu às críticas do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , após este ter atacado o Pontífice nas redes sociais, classificando-o como “fraco” e “liberal demais”. A resposta do Papa veio durante um voo de Roma para a Argélia, onde reafirmou sua postura contra a guerra e em defesa da paz, enfatizando que não teme as críticas e seguirá firme em sua missão. Trump, por sua vez, também compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial que o retratava como uma figura semelhante a Jesus Cristo, a qual foi apagada posteriormente. As declarações de Trump foram criticadas por diversos líderes e figuras políticas, incluindo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que as considerou inaceitáveis.

O Papa Leão XIV, ao ser questionado sobre as declarações de Trump, afirmou que continuará se posicionando contra a guerra e buscando promover a paz, incentivando o diálogo e relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas do mundo. Ele destacou que a mensagem cristã está sendo deturpada por alguns e reafirmou seu papel como promotor da paz, em vez de político. Leão XIV ressaltou a importância de se levantar contra a violência e a guerra, enfatizando a necessidade de buscar um caminho melhor, baseado nos valores do Evangelho.

A postura do Papa demonstra um firme compromisso com seus princípios e uma rejeição clara às críticas de Trump. Ele enfatizou que sua missão é promover a paz e o diálogo, em um mundo marcado por conflitos e violência. A resposta do Papa também destaca a importância da fé e da mensagem cristã como guia para a ação e para a busca de um mundo mais justo e pacífico.

O Papa Leão XIV continua a ser uma voz importante na defesa dos valores cristãos e na promoção da paz no cenário global. Ele rejeitou a interpretação da imagem de Trump como uma representação de si mesmo, mas como um trabalhador da Cruz Vermelha, apoiando o trabalho da organização. Ele não hesitou em se manifestar contra a guerra no Irã, uma postura que o coloca em confronto direto com as políticas de Trump e de seus apoiadores. A reação de Trump e a resposta do Papa refletem as tensões políticas e ideológicas que permeiam o cenário internacional, com o Papa se mantendo firme em sua posição de promover a paz e o diálogo, apesar das críticas e dos ataques recebidos.

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