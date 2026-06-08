Papa Leão XIV visita Espanha para discurso no Parlamento e encontro com vítimas de abuso sexual

O Papa Leão XIV realiza uma visita à Espanha com importantes eventos, incluindo um discurso histórico no Parlamento e um encontro com vítimas de abuso sexual cometido por clérigos. A viagem ocorre em meio a debates sobre transparência da Igreja e compensação às vítimas, além de um apelo contra a polarização política no país.

Papa Leão XIV inicia visita à Espanha com agenda marcada por encontro com vítimas de abuso sexual e discurso histórico no Parlamento. A visita, que se estende até terça-feira, inclui eventos em Madri, Barcelona e nas Ilhas Canárias, e ocorre em um contexto de forte polarização política no país.

No sábado, o pontífice foi recebido pelo Rei Felipe VI no Palácio Real, onde monarca elogiou sua "clareza e firmeza" no tratamento dos abusos. O governo espanhol, de orientação de esquerda, assinou em março um acordo com a Igreja Católica para indenizar as vítimas, após décadas de resistência e falta de transparência por parte da hierarquia eclesiástica. Segundo estimativas do Provedor de Justiça espanhol, mais de 200 mil menores podem ter sido abusados por clérigos desde 1940.

No avião rumo a Madri, o Papa, de 70 anos, declarou que "o abuso ainda é uma ferida aberta" para a Igreja, reafirmando seu compromisso com a transparência e a reparação. Ele fará um discurso inédito perante as duas casas do Parlamento nesta segunda-feira, um ato raro que busca evitar intervenções políticas excessivamente explícitas.

A mensagem de apelo ao fim das "narrativas divisivas e polarizadoras", proferida no sábado, ressoa num país profundamente dividido, onde a extrema-direita, com retórica anti-imigração, já é a terceira força parlamentar. O encontro com as vítimas ocorrerá a portas fechadas na Nunciatura Apostólica, mas diversas associações não convidadas protestam, alegando que o Papa corre o risco de ouvir apenas uma "realidade completamente distorcida" se dialogar apenas com o grupo assistido pelo Projeto Repara da Arquidiocese de Madri.

Juan Cuatrecasas, porta-voz da associação Infância Roubada, afirmou à AFP que "não ser convidado é um golpe". A agenda inclui ainda, na terça-feira, uma missa para 1,5 milhão de fiéis no Santiago Bernabéu e uma viagem a Barcelona para abençoar a nova torre da Sagrada Família. A visita também conta com uma parada nas Ilhas Canárias.

O pontífice, nascido nos Estados Unidos e também cidadão peruano, já foi recebido pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, que destacou a "harmonia" com seu governo, especialmente em temas como acolhimentode migrantes e defesa do direito internacional, sobre os assassinatos em Gaza





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