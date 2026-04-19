Papa Leão XIV Supera Trump em Popularidade nos EUA, Indicam Pesquisas

Pesquisa da NBC News revela que o Papa Leão XIV, primeiro pontífice americano, é a personalidade mais popular entre eleitores nos EUA, superando Donald Trump e outras figuras políticas e tecnológicas, apesar de ainda não ser amplamente conhecido.

Às vésperas de celebrar seu primeiro ano no pontificado, o Papa Leão XIV, de nacionalidade americana, desponta como a figura de maior popularidade entre os eleitores nos Estados Unidos, superando o ex-presidente Donald Trump . Uma pesquisa realizada pela NBC News revela que o Sumo Pontífice goza de uma avaliação significativamente mais positiva em comparação com partidos políticos e até mesmo com ferramentas de inteligência artificial.

Dentre as quatorze personalidades analisadas no levantamento, o Papa Prevost, o primeiro americano a ascender ao mais alto posto da Igreja Católica, detém a liderança absoluta em popularidade. Vinte e três por cento dos eleitores expressaram uma avaliação muito positiva sobre Leão XIV, 19% consideram sua imagem positiva e apenas 8% manifestaram opiniões negativas, resultando em um saldo líquido de aprovação de 34%. Contudo, é notório que o Papa não é uma figura amplamente conhecida nos Estados Unidos. Dados da pesquisa indicam que 36% dos entrevistados declararam ter opiniões neutras sobre o pontífice, enquanto 14% afirmaram possuir opiniões incertas a seu respeito. Em contraste, o ex-presidente Donald Trump apresenta um saldo negativo de 12 pontos percentuais em termos de aprovação, com 41% de aprovação e 53% de rejeição. Este índice se aproxima do de outras figuras proeminentes de sua administração que professam o Catolicismo. O vice-presidente JD Vance registra um saldo negativo de 11 pontos percentuais em popularidade, e o secretário de Estado Marco Rubio, um saldo negativo de sete pontos. O Papa Leão XIV tem se posicionado de forma assertiva contra as incursões americanas no Irã e, em um incidente notório, foi alvo de uma provocação direta em uma postagem de Trump que se autoproclamava Jesus Cristo, postagem que foi posteriormente apagada após intensas críticas. Em recente celebração de Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, Leão XIV proferiu palavras enfáticas, declarando que Deus “não ouve as orações daqueles que fazem guerra”, uma mensagem inequívoca sobre sua posição em relação a conflitos bélicos. Os democratas também não obtêm resultados favoráveis na percepção do eleitorado americano, conforme aponta o mesmo levantamento da CBS. A ex-vice-presidente e ex-candidata à Casa Branca, Kamala Harris, figura com um saldo negativo de 17 pontos, e o Partido Democrata apresenta um saldo negativo ainda mais expressivo, de 22 pontos. O Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), uma agência frequentemente envolvida em controvérsias, também enfrenta uma ampla rejeição popular, com um saldo negativo de 18 pontos. Até mesmo as ferramentas de inteligência artificial registram um saldo desfavorável de 20 pontos. A pesquisa da NBC News foi conduzida em parceria com a Hart Research Associates, com a participação de 1.000 eleitores registrados. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais, o que confere robustez aos dados apresentados





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