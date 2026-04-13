Papa Leão XIV Rejeita Debate com Trump e Reafirma Compromisso com a Paz

O Papa Leão XIV responde às críticas de Donald Trump, recusando-se a entrar em um debate político e reiterando seu foco na promoção da paz e do diálogo global. A declaração do pontífice foi feita em resposta às recentes declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, que criticou as posições do Papa sobre questões políticas e sociais.

O Papa Leão XIV, em uma declaração emitida nesta segunda-feira, 13, reiterou sua decisão de não se envolver em um debate público com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . A resposta veio em reação às críticas recentes de Trump, que questionaram as posições do pontífice em relação a questões políticas e sociais. Em entrevista concedida a jornalistas a bordo do avião papal que o transportava para a Argélia, o Papa foi enfático: 'Não sou um político, minha função é espiritual.

Não tenho a intenção de me envolver em debates partidários ou ataques pessoais. Minha mensagem central continua sendo a mesma: promover a paz, a reconciliação e o diálogo entre as nações'. Essa postura reflete a abordagem consistente de Leão XIV desde sua eleição em maio de 2025, buscando manter uma posição de neutralidade política e focando em sua missão religiosa. A crítica de Donald Trump veio após um apelo do Papa à paz no domingo, 12, que aparentemente desagradou o ex-presidente. Trump, em declarações à imprensa na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland, expressou sua desaprovação em relação a Leão XIV, caracterizando-o como uma figura 'muito liberal'. Ele também acusou o pontífice de diversas posições políticas que, segundo Trump, seriam prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos. As acusações incluíram supostas críticas ao governo Trump, suposto apoio ao programa de armamento nuclear iraniano, oposição à operação militar americana na Venezuela e encontros com simpatizantes de Barack Obama. A reação de Trump evidencia a crescente polarização política e ideológica no cenário internacional, onde figuras religiosas e políticas se veem cada vez mais em posições antagônicas. A postura do Papa, de não se deixar envolver em disputas políticas diretas, demonstra uma tentativa de preservar sua influência moral e espiritual em um mundo cada vez mais complexo e dividido. Desde sua eleição, Leão XIV, nascido em Chicago, adotou uma postura cautelosa em relação à política americana, mantendo abertos os canais de comunicação com o governo dos Estados Unidos, mas sem hesitar em expressar suas opiniões sobre questões de importância global. Sua abordagem tem sido caracterizada por um esforço de mediação e diálogo, buscando construir pontes entre diferentes visões de mundo. A decisão de não entrar em debate com Trump pode ser vista como uma estratégia para evitar aprofundar as divisões existentes e preservar a capacidade do Papa de atuar como um agente de paz e reconciliação. A viagem à Argélia, mencionada na declaração, é mais um exemplo do compromisso do Papa com a paz e o diálogo inter-religioso, buscando promover a harmonia entre diferentes culturas e religiões em um mundo marcado por tensões e conflitos. A não participação em debates políticos demonstra uma estratégia de manter o foco em questões de fé e moral, evitando se envolver em disputas partidárias que poderiam minar sua credibilidade e influência





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Leão XIV Donald Trump Paz Diplomacia Relações Internacionais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump ataca o Papa Leão XIV e intensifica tensões entre EUA e VaticanoO ex-presidente Donald Trump criticou o Papa Leão XIV, acusando-o de ser fraco em política externa e de 'agradar a esquerda radical'. A disputa marca um ponto de tensão nas relações entre EUA e Vaticano, com o Papa condenando a retórica de guerra de Trump.

Read more »

Trump critica Papa Leão XIV e pede que ele 'se recomponha'Donald Trump ataca o Papa Leão XIV, chamando-o de fraco e criticando suas posições sobre o Líbano, Sudão e Irã. Trump também questiona a legitimidade do Papa e critica suas reuniões com figuras da esquerda.

Read more »

Em meio à guerra, Donald Trump avança contra o papa Leão XIV: “Fraco”Presidente americano criticou Santo Padre

Read more »

Autoridade do Vaticano responde às críticas de Trump ao Papa Leão XIVSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Trump critica Papa Leão XIV após apelo por paz e ameaça ChinaDonald Trump expressa desaprovação ao Papa Leão XIV, chamando-o de 'liberal' após o pontífice apelar por paz mundial e criticar violência. Trump também ameaça a China com tarifas caso forneça ajuda militar ao Irã.

Read more »

Trump critica o Papa Leão XIV após apelo à pazO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua desaprovação ao Papa Leão XIV, após este fazer um apelo pela paz e criticar a violência. Trump acusou o pontífice de posições liberais e de apoiar o Irã, além de atacar sua postura em relação a outros assuntos.

Read more »