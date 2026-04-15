Papa Leão XIV defende paz e diálogo em meio a críticas de Trump e visita à África

Em visita à África, Papa Leão XIV apela por paz e coexistência global, respondendo a ataques de Donald Trump e abordando conflitos regionais em Camarões, enquanto busca promover o diálogo entre diferentes comunidades e religiões.

O Papa Leão XIV ressaltou nesta quarta-feira (15) a necessidade premente de uma mensagem de paz e coexistência para o mundo, um pronunciamento que ecoa em meio a novas críticas públicas direcionadas a ele pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que o atacou pela segunda vez esta semana nas redes sociais.

Durante seu voo da Argélia em direção a Camarões, etapa crucial de uma extensa viagem de 10 dias pelo continente africano, o primeiro pontífice americano sublinhou a importância fundamental do respeito por todas as pessoas, independentemente de suas origens ou crenças. Ele compartilhou que suas experiências até o momento na África evidenciaram a relevância inestimável de se buscar ativamente o diálogo entre as mais diversas comunidades. "Embora tenhamos crenças diferentes, temos formas diferentes de adorar, temos modos diferentes de viver, podemos viver juntos em paz", declarou o pontífice, fazendo alusão aos dois dias que passou na Argélia, um país onde a Igreja Católica representa uma minoria considerável. "Promover esse tipo de imagem é algo que o mundo precisa ouvir hoje." Essa fala surge em um contexto de controvérsias, uma vez que Donald Trump, que já havia qualificado Leão XIV como "terrível" na véspera da viagem papal, reiterou suas críticas através de uma republicação de um post nas redes sociais no final da terça-feira (14), ignorando as fortes reações de cristãos americanos de todo o espectro político. Ao desembarcar nesta quarta-feira (15) na capital de Camarões, Yaoundé, o Papa Leão XIV foi recebido com honras pelo primeiro-ministro Joseph Dion Ngute, que beijou sua mão em sinal de respeito. A cerimônia de chegada incluiu uma caminhada por um tapete vermelho, ladeado por clérigos camaroneses em trajes tradicionais e uma banda de metais uniformizada. Leão XIV, que completou um ano como líder da Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis em maio, manteve inicialmente um perfil reservado em seus primeiros 10 meses de pontificado. Contudo, nas últimas semanas, tem se posicionado de forma mais explícita, tornando-se um crítico vocal da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Em entrevista à Reuters na segunda-feira (13), o Papa declarou sua intenção de continuar criticando o conflito, independentemente das observações de Trump. Paralelamente, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, também manifestou na terça-feira (14) a importância de o Papa "ter cuidado quando fala sobre assuntos de teologia", especialmente em relação a conflitos. O pontífice, durante sua chegada a Yaoundé, não comentou diretamente as críticas de Trump. Em vez disso, ele fez referências aos escritos de Santo Agostinho de Hipona, uma de suas inspirações espirituais. Leão XIV destacou a visão do santo, falecido em 430, de "buscar a unidade entre todos os povos e o respeito por todos os povos, apesar das diferenças". Em Yaoundé, a agenda do Papa inclui um encontro com o presidente Paul Biya, o chefe de Estado em exercício mais antigo do mundo. Espera-se que o Papa Leão XIV faça um apelo para o fim do conflito em andamento nas regiões de língua inglesa de Camarões, e visitará a maior cidade anglófona na quinta-feira (16). Uma aliança separatista anunciou na segunda-feira (13) que observará uma trégua de três dias, designada como "passagem de viagem segura", para garantir a liberdade de locomoção de civis e visitantes durante a estadia do pontífice. O Papa, com seus 70 anos, uma idade considerada relativamente jovem para o cargo e em boa condição física, está realizando uma das visitas papais mais desafiadoras em décadas. Sua jornada abrange quase 18.000 km, com 18 voos programados para 11 cidades e vilas, incluindo visitas à Angola e à Guiné Equatorial. O ponto alto da viagem, com expectativa de reunir cerca de 600.000 pessoas, deve ocorrer em Camarões na sexta-feira (17), com uma missa na cidade costeira de Douala, conforme informado pelo Vaticano





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