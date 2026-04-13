Papa Leão XIV critica violações do direito internacional em viagem à África e enfrenta críticas de Trump

Em uma viagem histórica pela África, o Papa Leão XIV condenou as violações do direito internacional e as tendências neocoloniais, em meio a críticas do presidente Trump. A viagem de dez dias inclui visitas a vários países, discursos sobre temas importantes e encontros com líderes religiosos e políticos.

O Papa Leão XIV, em uma viagem histórica pela África, criticou duramente as violações do direito internacional cometidas por potências mundiais com tendências neocoloniais, em um discurso contundente proferido na Argélia. A fala, que ocorreu horas após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ao líder da Igreja Católica, foi direcionada a líderes políticos locais, com o pontífice enfatizando sua missão de testemunhar a paz e a esperança que o mundo anseia.

Leão XIV, primeiro papa dos Estados Unidos, destacou que o futuro pertence àqueles que resistem às tentações do poder e da riqueza, e que a África, em particular, conhece bem os efeitos destrutivos de forças que buscam dominar outras. Embora não tenha citado países específicos, suas palavras ecoaram críticas recentes à guerra com o Irã e apelos pela paz, marcando uma postura firme frente aos conflitos globais.

A viagem papal, uma das mais complexas organizadas em décadas, levará Leão XIV a 11 cidades e vilas em quatro países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, cobrindo quase 18.000 km em 18 voos. Na Argélia, o papa exortou os líderes a construir uma sociedade baseada na justiça e na solidariedade, ressaltando a urgência dessa tarefa diante das persistentes violações do direito internacional e do neocolonialismo.

A viagem representa uma oportunidade crucial para o pontífice chamar a atenção do mundo para a África, um continente onde mais de 20% dos católicos do mundo residem. Em alguns dos países visitados, a maioria da população se identifica como católica, embora na Argélia, de maioria muçulmana, a presença católica seja minoritária. O evento mais marcante da viagem provavelmente será uma missa em Camarões, com a expectativa de reunir 600 mil pessoas.

O Papa Leão XIV fará 25 discursos, abordando temas cruciais como a exploração de recursos naturais, o diálogo católico-muçulmano e os desafios impostos pela corrupção política. Além disso, o Papa se encontrou com líderes argelinos e visitará locais de grande importância histórica e religiosa, como a Grande Mesquita de Argel e as ruínas da antiga cidade de Hipona, um local com profundo significado para o pontífice, membro da ordem agostiniana.

Falando vários idiomas, incluindo italiano, inglês, francês, português e espanhol, o papa demonstra um compromisso significativo em se conectar com diversas culturas e comunidades durante sua visita histórica.





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa Leão XIV África Direito Internacional Neocolonialismo Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Papa Leão XIV pede o fim da 'loucura da guerra' enquanto EUA e Irã iniciam conversasO papa novamente condenou o uso da linguagem religiosa para justificar a guerra e disse que a 'ilusão de onipotência que nos cerca está se tornando cada vez mais imprevisível'.

Read more »

Papa Leão XIV Apela ao Fim da Guerra e da Demonstração de ForçaO Papa Leão XIV, durante uma vigília no Vaticano, criticou a escalada de violência e o uso da força, pedindo aos líderes mundiais que priorizem o diálogo e a paz. Ele condenou a idolatria do poder e a instrumentalização da religião para justificar a guerra, incentivando os fiéis a construir a paz em suas vidas diárias.

Read more »

Trump critica Papa Leão XIV e pede que ele 'se recomponha'Donald Trump ataca o Papa Leão XIV, chamando-o de fraco e criticando suas posições sobre o Líbano, Sudão e Irã. Trump também questiona a legitimidade do Papa e critica suas reuniões com figuras da esquerda.

Read more »

Trump critica Papa Leão XIV após apelo por paz e reafirmações do pontíficeO ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as críticas ao Papa Leão XIV após apelo pela paz. O pontífice respondeu afirmando que não entrará em debate com Trump e que sua prioridade é a paz.

Read more »

Papa Leão XIV responde a Trump: 'Não tenho medo' e reafirma compromisso com a pazO Papa Leão XIV respondeu às críticas de Donald Trump, afirmando que 'não tem medo' e reafirmando seu compromisso com a paz e o Evangelho, durante um voo para a Argélia. Ele também iniciou sua primeira viagem internacional desde que assumiu o comando da Igreja Católica, com destino à Turquia.

Read more »

Trump publica imagem que o compara a Jesus após criticar Papa Leão XIVApós criticar o Papa Leão XIV, Donald Trump compartilha imagem gerada por IA que o retrata como Jesus Cristo, gerando reações e reafirmando posições políticas.

Read more »