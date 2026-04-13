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Papa Leão XIV critica violações do direito internacional em viagem à África e enfrenta críticas de Trump

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Papa Leão XIV critica violações do direito internacional em viagem à África e enfrenta críticas de Trump
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📆4/13/2026 1:46 PM
📰CNNBrasil
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Em uma viagem histórica pela África, o Papa Leão XIV condenou as violações do direito internacional e as tendências neocoloniais, em meio a críticas do presidente Trump. A viagem de dez dias inclui visitas a vários países, discursos sobre temas importantes e encontros com líderes religiosos e políticos.

O Papa Leão XIV, em uma viagem histórica pela África, criticou duramente as violações do direito internacional cometidas por potências mundiais com tendências neocoloniais, em um discurso contundente proferido na Argélia. A fala, que ocorreu horas após críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ao líder da Igreja Católica, foi direcionada a líderes políticos locais, com o pontífice enfatizando sua missão de testemunhar a paz e a esperança que o mundo anseia.

Leão XIV, primeiro papa dos Estados Unidos, destacou que o futuro pertence àqueles que resistem às tentações do poder e da riqueza, e que a África, em particular, conhece bem os efeitos destrutivos de forças que buscam dominar outras. Embora não tenha citado países específicos, suas palavras ecoaram críticas recentes à guerra com o Irã e apelos pela paz, marcando uma postura firme frente aos conflitos globais.

A viagem papal, uma das mais complexas organizadas em décadas, levará Leão XIV a 11 cidades e vilas em quatro países africanos: Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, cobrindo quase 18.000 km em 18 voos. Na Argélia, o papa exortou os líderes a construir uma sociedade baseada na justiça e na solidariedade, ressaltando a urgência dessa tarefa diante das persistentes violações do direito internacional e do neocolonialismo.

A viagem representa uma oportunidade crucial para o pontífice chamar a atenção do mundo para a África, um continente onde mais de 20% dos católicos do mundo residem. Em alguns dos países visitados, a maioria da população se identifica como católica, embora na Argélia, de maioria muçulmana, a presença católica seja minoritária. O evento mais marcante da viagem provavelmente será uma missa em Camarões, com a expectativa de reunir 600 mil pessoas.

O Papa Leão XIV fará 25 discursos, abordando temas cruciais como a exploração de recursos naturais, o diálogo católico-muçulmano e os desafios impostos pela corrupção política. Além disso, o Papa se encontrou com líderes argelinos e visitará locais de grande importância histórica e religiosa, como a Grande Mesquita de Argel e as ruínas da antiga cidade de Hipona, um local com profundo significado para o pontífice, membro da ordem agostiniana.

Falando vários idiomas, incluindo italiano, inglês, francês, português e espanhol, o papa demonstra um compromisso significativo em se conectar com diversas culturas e comunidades durante sua visita histórica.

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