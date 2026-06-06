Papa Leão XIV brinca sobre concorrência com Bad Bunny na Espanha

Durante voo para a Espanha, papa Leão XIV comentou sobre a coincidência de sua visita com os shows de Bad Bunny, refletindo sobre a fé dos jovens e sua missão de união.

O papa Leão XIV, em seu voo para a Espanha neste sábado, comentou a coincidência de sua visita com os shows do astro porto-riquenho Bad Bunny em Madri.

Em declarações à imprensa a bordo do avião papal, Leão reconheceu a forte concorrência pela atenção do público, especialmente dos jovens. Ele destacou relatos de um recente despertar espiritual entre os jovens espanhóis e expressou esperança de que sua visita pudesse contribuir para esse movimento. Quando questionado se os jovens prefeririam ver Bad Bunny ou o papa, Leão respondeu com humor: acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny. Mas também acho que alguns virão para ver o papa.

E isso diz muito, sabe? O pontífice, que nasceu em Chicago, inicia uma visita de uma semana à Espanha, passando por Madri, Barcelona e Ilhas Canárias. Ele pretende levar uma mensagem de união a um país marcado por escândalos políticos e religiosos. Na quarta-feira, Leão XIV inaugurará a torre central da Sagrada Família, em Barcelona, em celebração ao centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí.

Além dos compromissos religiosos, o papa também falou sobre esportes. Questionado sobre a possível mudança do time de futebol americano Chicago Bears para Hammond, Indiana, ele brincou que isso estava fora de seu alcance. Sobre a Copa do Mundo, Leão disse que torcerá pelos Estados Unidos, mas quando perguntado se preferia Real Madrid ou Barcelona, respondeu: o papa torce para todos os times, mas Prevost é Real Madrid, referindo-se ao seu nome de batismo.

O papa americano refletiu sobre a falta de sentido que muitos jovens sentem e espera que sua presença possa despertar algo neles. A visita inclui encontros com líderes políticos e religiosos, além de missas públicas. A agenda do pontífice também prevê uma visita às Ilhas Canárias, onde abordará questões migratórias. Leão XIV, conhecido por seu estilo descontraído, usou o episódio do Bad Bunny para ilustrar como a Igreja precisa se conectar com as novas gerações.

Ele lembrou que, em tempos de polarização, a mensagem de fé deve ser inclusiva e acolhedora. O papa também comentou sobre a importância do diálogo inter-religioso e da luta contra a desigualdade social. Em Barcelona, a cerimônia na Sagrada Família será um dos pontos altos da visita, com a bênção da torre central que completa o projeto de Gaudí. Leão XIV destacou a genialidade do arquiteto catalão e a relevância de sua obra para a fé católica.

O papa encerrou suas declarações enviando uma saudação aos fiéis espanhóis e pedindo orações para que sua visita seja frutuosa. Ele também agradeceu ao governo espanhol pelo convite e pela recepção. A viagem do papa coincide com um momento de renovação espiritual no país, que tem visto um aumento na participação de jovens em atividades religiosas. Leão XIV espera que sua presença fortaleça essa tendência.

Ao falar sobre o Bad Bunny, o papa mostrou que está atento à cultura popular e disposto a dialogar com todos os públicos. Sua abordagem franca e bem-humorada foi elogiada por analistas como uma forma de aproximar a Igreja dos jovens. O papa também respondeu a perguntas sobre temas políticos, mas evitou posicionamentos diretos, preferindo enfatizar a importância da união. Ele reconheceu que a Espanha enfrenta desafios, mas expressou confiança na capacidade do povo espanhol de superar as divisões.

A visita do papa Leão XIV promete ser marcante, não apenas pelos eventos religiosos, mas também por sua mensagem de esperança e acolhimento. Ele reiterou que a Igreja deve estar aberta a todos, especialmente aos que se sentem distantes. Com seu jeito simples e direto, o papa americano conquistou a simpatia dos espanhóis antes mesmo de pisar em solo espanhol.

A concorrência com Bad Bunny, longe de ser um problema, foi vista como uma oportunidade para mostrar que a fé também pode ser jovem e vibrante. No final das contas, o papa parece ter encontrado uma forma de transformar a competição em um motivo de reflexão e união. Sua visita à Espanha será acompanhada de perto por fiéis e curiosos, ansiosos para ver se Leão XIV conseguirá atrair multidões tão grandes quanto as do astro porto-riquenho.

A Igreja Católica na Espanha espera que a presença do papa ajude a revitalizar a fé em um país que, embora tradicionalmente católico, tem visto um declínio na prática religiosa. Leão XIV, com seu carisma e mensagem de renovação, parece ser a pessoa certa para liderar esse movimento





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