Papa Leão XIV abençoa torre da Sagrada Família em missa histórica em Barcelona

O Papa Leão XIV presidiu uma missa solene na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, para abençoar a torre de Jesus Cristo, tornando a igreja projetada por Gaudí a mais alta do mundo. A celebração, no centenário da morte do arquiteto, reuniu autoridades e milhares de fiéis, e foi marcada por um apelo do pontífice contra as guerras.

O Papa Leão XIV realizou uma missa histórica na Basílica da Sagrada Família , em Barcelona , Espanha, na tarde desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2026.

A celebração marcou a inauguração e bênção da torre de Jesus Cristo, a mais alta da icônica igreja projetada por Antoni Gaudí, concluída após décadas de construção e exatamente no centenário da morte do arquiteto. Em sua homilia, o pontífice descreveu a basílica como uma eloquente catequese de cores e luzes e reiterou seu apelo aos líderes mundiais para que não incentivem guerras, afirmando que não é possível amar a Jesus e promover conflitos armados.

A cerimônia contou com a presença de milhares de fiéis, do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, do rei Felipe VI e da rainha Letízia. Antes da missa, o papa fez um tour pelo interior da basílica e chegou ao local em seu papamóvel, sendo acolhido por uma multidão que lotou as ruas de Barcelona.

A torre de Jesus Cristo, com 172,5 metros de altura, tornou a Sagrada Família a igreja mais alta do mundo, concluindo um projeto que faz parte do legado arquitetônico e espiritual de Gaudí. Esta visita integra uma turnê de uma semana do Papa pela Espanha, que incluiu uma missa na igreja batista de Santi Augusti, uma vigília com cerca de 40 mil fiéis no Estádio Olímpico Lluís Companys, um discurso no parlamento espanhol em Madrid e um encontro privado com o cantor Bad Bunny no estádio Santiago Bernabéu.

A Santa Sé não divulgou imagens dessa reunião particular. A cobertura jornalística do evento destaca a dimensão espiritual e cultural do momento, com imagens transmitidas em telões no exterior da basílica e registros fotográficos de agências internacionais, evidenciando a importância histórica da conclusão da torre e da visita papal





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