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Paolla Oliveira entra no clima da Copa com biquíni de crochê verde e amarelo

Celebridades News

Paolla Oliveira entra no clima da Copa com biquíni de crochê verde e amarelo
Paolla OliveiraCopa Do MundoLooks
📆6/8/2026 5:08 PM
📰jornalodia
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 78%

A atriz Paolla Oliveira compartilhou fotos em que aparece com looks nas cores do Brasil, mostrando que está em clima de Copa do Mundo.

Paolla Oliveira compartilhou fotos em que aparece com looks nas cores do Brasil, mostrando que está em clima de Copa do Mundo. A atriz, de 44 anos, publicou os registros nas redes sociais e exibiu peças de crochê em verde, amarelo, azul e branco.

Ela aparece com um biquíni cortininha listrado e um top faixa verde com a palavra 'Brasil' em amarelo, combinado com um short de crochê colorido. O álbum também traz um vídeo de Ivete Sangalo, que faz uma reflexão bem-humorada sobre as posições em uma partida de futebol. A publicação recebeu uma série de comentários dos seguidores, com muitos fãs elogiando a atriz e o visual escolhido. Alguns internautas também entraram na brincadeira, fazendo piadas sobre o visual de Paolla.

A atriz está em clima de Copa do Mundo e está compartilhando seus looks nas redes sociais

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jornalodia /  🏆 9. in BR

Paolla Oliveira Copa Do Mundo Looks Cores Do Brasil Crochê

 

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