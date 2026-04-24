Um resumo das principais notícias do dia, incluindo a recomendação de inelegibilidade de Carlos Jordy, o pedido de desculpas da OpenAI, a situação do ex-presidente, a cooperação militar entre Colômbia e Venezuela, a apreensão de bens de Cristina Kirchner e as decisões do STF.

A Procuradoria-Geral da Fazenda (PGE) emitiu uma recomendação formal pela inelegibilidade do deputado federal Carlos Jordy , no contexto de uma ação judicial que investiga supostas irregularidades ocorridas durante o processo eleitoral para a Prefeitura de Niterói.

A recomendação da PGE surge como um desdobramento das investigações sobre possíveis desvios de recursos e outras práticas ilícitas que teriam ocorrido durante a campanha eleitoral, levantando questionamentos sobre a lisura do pleito e a integridade do processo democrático. A análise da PGE, baseada em documentos e evidências coletadas durante a investigação, aponta para indícios de que Carlos Jordy teria se envolvido em condutas que configuram infrações eleitorais, justificando a sua inelegibilidade para futuros cargos públicos.

A recomendação será encaminhada à Justiça Eleitoral, que terá a responsabilidade de analisar o caso e tomar uma decisão final sobre a inelegibilidade do deputado. Em um desenvolvimento internacional, a OpenAI, empresa responsável pelo modelo de linguagem GPT, apresentou um pedido formal de desculpas ao povo canadense. A justificativa para o pedido de desculpas reside na falha da empresa em reportar adequadamente um incidente envolvendo um ataque a tiros ocorrido no Canadá.

A OpenAI reconheceu a importância de manter a transparência e a responsabilidade em relação a eventos críticos, e lamentou a omissão na comunicação do incidente às autoridades competentes e à população canadense. A empresa se comprometeu a revisar seus protocolos internos e a implementar medidas para garantir que incidentes semelhantes sejam reportados de forma rápida e eficaz no futuro.

Este episódio levanta questões importantes sobre a responsabilidade das empresas de tecnologia em relação à segurança pública e à disseminação de informações precisas e oportunas. A falha da OpenAI em reportar o ataque a tiros gerou críticas e preocupações sobre a sua capacidade de lidar com situações de emergência e de proteger os seus usuários. No cenário político brasileiro, o ex-presidente enfrenta a continuidade da sua prisão domiciliar, iniciada no final de março.

A medida foi determinada após um período de duas semanas de internação no Hospital DF Star, em Brasília, onde recebeu tratamento para uma broncopneumonia. A saúde do ex-presidente tem sido objeto de acompanhamento médico constante, e a sua condição física tem sido utilizada como argumento por seus advogados para solicitar a revogação da prisão domiciliar.

Enquanto isso, em uma demonstração de aproximação e cooperação regional, o presidente colombiano Gustavo Petro e a chanceler venezuelana Delcy Rodríguez anunciaram um acordo de cooperação militar entre Colômbia e Venezuela. O anúncio foi feito durante a primeira visita de um líder estrangeiro à Venezuela após a queda do governo de Nicolás Maduro, marcando um novo capítulo nas relações bilaterais entre os dois países.

Petro e Delcy destacaram que a cooperação militar tem como objetivo combater as 'máfias' que atuam na fronteira entre os dois países, responsáveis por crimes como tráfico de drogas, contrabando e sequestros. A iniciativa visa fortalecer a segurança na região e garantir a proteção dos cidadãos colombianos e venezuelanos. Paralelamente, a Justiça argentina confirmou uma ordem de apreensão de bens no valor de 2,5 bilhões de reais pertencentes à ex-presidente Cristina Kirchner, seus filhos e um empresário.

A decisão judicial está relacionada a um caso que envolve o suposto uso de dinheiro ilícito para a aquisição de propriedades. A defesa da ex-presidente anunciou que irá recorrer da decisão, alegando que as acusações são infundadas e que a ordem de apreensão de bens é uma perseguição política. O caso tem gerado grande repercussão na Argentina e tem levantado questionamentos sobre a integridade da classe política e a impunidade de crimes de corrupção.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do último núcleo de condenados por envolvimento em uma trama golpista, encerrando a fase de recursos no STF. A decisão representa um marco importante na investigação sobre os ataques às instituições democráticas e na responsabilização dos envolvidos.

Por fim, o deputado federal Flávio Bolsonaro cobrou do STF uma resolução sobre a governança do estado do Rio de Janeiro, criticando a decisão da Corte de manter em exercício o governador em exercício Couto, mesmo após a eleição de Douglas Ruas como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Flávio Bolsonaro argumentou que a eleição não pode ser desconsiderada por uma simples 'canetada' do STF, defendendo o respeito à vontade popular e à autonomia do poder legislativo





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