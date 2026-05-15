Panini 2026: O álbum da Copa do Mundo já movimenta bancas, praças e shoppings em todo o Brasil

A edição da Panini do álbum da Copa do Mundo 2026 já movimenta bancas, praças e shoppings em todo o Brasil, com 980 figurinhas e 68 cromos especiais. Os pontos de troca voltaram a ocupar espaços tradicionais nas capitais e no interior, reunindo neste guia os principais pontos de troca do país, organizados por estado e região, com endereços, horários aproximados e perfil de cada encontro.

O álbum da Copa do Mundo 2026 já movimenta bancas, praças e shoppings em todo o Brasil. Com 980 figurinhas e 68 cromos especiais, a edição da Panini virou a maior da história, e também uma das mais caras para completar apenas comprando envelopes.

Por isso, os pontos de troca voltaram a ocupar espaços tradicionais nas capitais e no interior. Em algumas cidades, os encontros acontecem há mais de 20 anos no mesmo local. Em outras, os shoppings passaram a concentrar arenas oficiais e espaços climatizados com mesas, venda de avulsas e eventos temáticos





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Panini Almoxarifado Trocas Bancas Praças Shoppings Espaços Climatizados Mesas Venda De Avulsas Eventos Temáticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bélgica anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026Técnico belga divulgou lista oficial dos 26 jogadores que defenderão a camisa em busca do primeiro título da Bélgica.

Read more »

Japão convoca 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026O técnico Hajime Moriyasu anunciou, nesta sexta-feira (15), os 26 jogadores convocados para representar a seleção do Japão na Copa do Mundo.

Read more »

Costa do Marfim anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026Técnico marfinense divulgou lista oficial dos 26 jogadores que defenderão a camisa em busca do primeiro título da Costa do Marfim.

Read more »

Costa do Marfim divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026Seleção africana enfrentará Alemanha, Equador e Curaçao no Grupo E do torneio

Read more »