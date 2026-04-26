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Pânico no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Trump Evacuado Após Relatos de Tiros

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Pânico no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Trump Evacuado Após Relatos de Tiros
Donald TrumpServiço SecretoJantar Dos Correspondentes Da Casa Branca
📆4/26/2026 2:13 AM
📰JornalOGlobo
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O ex-presidente Donald Trump e a primeira-dama foram retirados às pressas do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca após relatos de disparos. Um suspeito está sob custódia e uma investigação está em andamento.

O Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, um evento tradicional que reúne figuras proeminentes da política e da imprensa em Washington, foi interrompido por um incidente alarmante na noite de sábado.

Relatos de disparos de arma de fogo desencadearam uma resposta imediata e enérgica do Serviço Secreto, que evacuou o ex-presidente Donald Trump e a primeira-dama do Washington Hilton, local onde o jantar estava sendo realizado. A cena rapidamente se transformou em caos, com agentes armados garantindo a segurança e convidados buscando abrigo sob mesas e em áreas seguras.

Testemunhas descreveram momentos de pânico, com gritos de 'tiros disparados' ecoando pelo salão enquanto a equipe de Contra-Ataque (CAT) do Serviço Secreto se posicionava com armas longas, pronta para responder a qualquer ameaça. A rápida ação do Serviço Secreto foi elogiada pelo próprio Trump, que em uma publicação na rede social Truth Social, agradeceu a atuação dos agentes e das forças policiais, destacando sua 'rapidez e bravura' diante da situação.

De acordo com informações preliminares, cerca de cinco disparos foram ouvidos, levando à detenção de um suspeito. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente a origem dos tiros ou a motivação por trás do incidente. A evacuação não se limitou apenas ao ex-presidente e à primeira-dama; altos funcionários do governo dos EUA, incluindo o diretor do FBI, Kash Patel, também foram retirados do evento como medida de precaução.

A agência Associated Press (AP) relatou que uma pessoa teria realizado os disparos, enquanto a CNN confirmou que o presidente estava seguro. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o pânico generalizado entre os convidados, com pessoas se abaixando e sendo retiradas às pressas do salão. O político Robert F. Kennedy Jr. foi visto sendo escoltado por agentes de segurança durante a confusão.

A atmosfera de tensão e incerteza pairou sobre o local por um período considerável, enquanto as autoridades investigavam a fundo o ocorrido. A interrupção abrupta do Jantar dos Correspondentes da Casa Branca levanta sérias questões sobre a segurança de eventos públicos e a crescente polarização política nos Estados Unidos. Embora o incidente tenha sido rapidamente controlado pelo Serviço Secreto, o impacto psicológico sobre os presentes e a comunidade em geral é inegável.

A investigação em andamento buscará esclarecer todos os detalhes do ocorrido, incluindo a identidade do suspeito, a origem dos disparos e a motivação por trás do ataque. A segurança em eventos de grande porte, como o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, é sempre reforçada, mas a ocorrência de um incidente como este serve como um lembrete constante da necessidade de vigilância e preparação.

A rápida resposta do Serviço Secreto, no entanto, demonstra a eficácia dos protocolos de segurança implementados para proteger figuras públicas e garantir a ordem em eventos de grande importância. A situação também reacende o debate sobre o controle de armas e a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir a violência armada nos Estados Unidos. A cobertura midiática do incidente tem sido intensa, com emissoras como CBS e BBC fornecendo atualizações em tempo real sobre a situação

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