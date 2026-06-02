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Pane em sistema de comunicação suspende pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo

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Pane em sistema de comunicação suspende pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo
Pane ComunicaçãoAeroportos São PauloGuarulhos
📆6/2/2026 3:53 PM
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Uma pane no controle de aproximação de São Paulo interrompeu temporariamente as operações nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, causando atrasos e voltas no ar. O problema foi resolvido em cerca de 40 minutos, mas gerou reflexos em outros aeroportos do país.

Uma pane no sistema de comunicação interrompeu temporariamente os pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas , em São Paulo, nesta terça-feira, segundo informações da mídia e de concessionárias.

O problema, que afetou o Controle de Aproximação de São Paulo, causou a circulação de aeronaves em espera sobre áreas como Paraty e o litoral, antes da retomada das operações. De acordo com o site FlightRadar, que monitora voos em tempo real, aeronaves com origem em cidades como Vitória e Porto Alegre tiveram que permanecer em padrões de espera por cerca de 15 a 20 minutos, aumentando o tempo de voo em rotas normalmente de pouco mais de uma hora.

A concessionária GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, confirmou a paralisação devido a uma interrupção no sistema de controle de aproximação, responsável por organizar a fila de pousos e decolagens e gerenciar o fluxo do tráfego aéreo na região. A Aena, gestora do Aeroporto de Congonhas, também relatou problemas no controle de tráfego aéreo.

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), emitiu uma nota confirmando a interrupção temporária nas operações dos aeródromos da região de São Paulo, atribuída a um problema técnico operacional externo. A FAB destacou que as aeronaves foram devidamente sequenciadas e que todos os requisitos de segurança foram rigorosamente cumpridos, mantendo-se o fluxo operacional previsto.

O incidente gerou reflexos em outras partes do país, inclusive no Distrito Federal, onde houve alterações nos atrasos de voos. Apesar dos transtornos, a operação foi normalizada por volta das 10h05 da manhã, conforme o horário informado pela FAB. Cerca de uma hora após a normalização, um voo que partiu de Porto Alegre com destino a Congonhas pousou com quase 30 minutos de atraso em relação ao tempo médio da rota.

Essa não foi a primeira ocorrência do tipo na região: em abril deste ano, uma falha geral no controle de tráfego aéreo também havia suspendido momentaneamente os pousos e decolagens em São Paulo, afetando a malha aérea nacional. Os eventos ressaltam a dependência crítica dos sistemas de comunicação e controle para a segurança e a eficiência do transporte aéreo no Brasil, considerado um dos mais movimentados do mundo.

As autoridades e concessionárias não detalharam a causa exata do problema técnico, mas reiteraram que a segurança dos voos não foi comprometida. Passageiros e tripulações relataram ansiedade durante as voltas no ar, mas avaliações posteriores não apontaram riscos adicionais. O caso também acendeu o debate sobre a necessidade de redundância e modernização nos sistemas de controle do espaço aéreo brasileiro, para evitar novas interrupções que possam gerar atrasos em cascata.

A FAB e o Decea seguem investigando as origens da pane, enquanto as companhias aéreas trabalham para minimizar os impactos junto aos clientes, reacomodando os passageiros afetados pelos atrasos. A normalização completa das operações deve ocorrer ao longo do dia, com a reorganização da malha aérea

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