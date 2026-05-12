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Pandemia da Peste de Justiniano e Impacto Social

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Pandemia da Peste de Justiniano e Impacto Social
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📆5/12/2026 12:45 AM
📰exame
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Investigados os restos mortais de pessoas, pesquisadores identificaram a bactéria Yersinia pestis, responsável pela Peste de Justiniano, a primeira pandemia global, e perceberam a mudança social para enterros coletivos devido à gravidade da situação durante a pandemia.

A trajetória da humanidade é marcada por diversos momentos trágicos, incluindo pandemias que causaram enormes perdas. Compreender o que aconteceu no passado pode ser fundamental para evitar ambas localizadas nos Estados Unidos.

Além de investigar o patógeno, os pesquisadores também se concentraram no impacto humano da pandemia. A vala comum, onde foram encontrados os restos mortais de centenas de pessoas, ofereceu não apenas dados sobre a doença, mas também pistas sobre os rituais que surgiram diante da tragédia. Um dos aspectos analisados pelos cientistas foi a expansão da pandemia

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