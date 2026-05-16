O panda Rio, nascido em novembro no Taman Safari Indonesia, um zoológico na ilha de Java (no centro do arquipélago), filho de um casal de pandas cedido pela China, recebeu destaque em mídia e redes sociais após atingir a idade de 150 dias ewaardig ao pabução vermelho. Com a icônica pelagem preta e branca, Rio já recebeu Numerous fans eager to meet him, despite not having a public appearance scheduled yet.

Com a icônica pelagem preta e branca, o primeiro panda gigante nascido na Indonésia, há mais de 150 dias, está em excelente saúde e fará sua primeira aparição pública este mês, anunciou o diretor do zoológico responsável.

Após mais de 150 dias, o panda Rio, com seu nome que significa 'guerreiro bravo e nobre', tem brincado com um panda de pelúcia e um mordedor de bambu, no recinto preparado para seus pais. O único panda-gigante nascido em um zoológico fora da China nos últimos três anos, Rio pesa atualmente mais de 11 kg e está aprendendo a escalar, de acordo com seu veterinário.

Antes de sua apresentação pública, prevista para o final do mês, já tem inúmeros fãs ansiosos para conhecê-lo





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