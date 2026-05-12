Palmeiras x Jacuipense: 4 gols de diferença na reta marca histórico

O Jacuipense enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, 13 de maio de 2026, no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta fase da Copa do Brasil.
O time baiano precisa reverter a derrota sufrida no Allianz Parque, onde Ramón Sosa marcou duas vezes e Felipe Anderson fechou o placar. O Palmeiras, que lidera o Brasileirão e também ocupa a primeira colocação do Grupo F da Libertadores, chegará a Londrina com a classificação quase certa, após a vitória por 3 x 0 no Allianz Parque. O Jacuipense, único representante da Série D ainda vivo na competição, tentará uma missão improvável diante do favoritismo palmeirense.
Ambos os times enfrentaram-se pela primeira vez na história, em 23 de abril, no Allianz Parque, com o Palmeiras saindo como grande campeão. O Palmeiras controlou mais de 70% da posse de bola e abriu o placar logo aos nove minutos com Ramón Sosa. Em tão pouco tempo, chegou a ser impedido de marcar, mas ganhou com a expulsão do zagueiro JP Talisca.
No quarto confronto em cinco, o retrospecto do Palmeiras contra equipes baianas na Copa do Brasil reforça o favoritismo e não favorece o Jacuipense. O Jacuipense, no entanto, contará com o desfalque importante do zagueiro JP Talisca, suspenso, e possíveis baixas do time do Palmeiras em meio a um calendário apertado de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.
O destaque ofensivo do Jacuipense com a esperança de tentar encerrar sua campanha de forma competitiva é Thiaguinho, que vem em boa fase após marcar três gols nos dois últimos jogos da Série D
