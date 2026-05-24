Palmeiras x Flamengo: Notícias do jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam em um jogo de futebol no dia 15 de março. Murilo (Palmeiras) sofreu uma falta no campo defensivo, enquanto Lucas Paquetá (Flamengo) teve uma oportunidade perdida ao finalizar com o pé esquerdo de fora da área. Andreas Pereira (Palmeiras) sofreu uma falta no campo defensivo e Evertton Araújo (Flamengo) teve uma oportunidade perdida ao finalizar com o pé esquerdo do meio da área. Samuel Lino (Flamengo) finalizou com o pé direito de fora da área e Pedro (Flamengo) finalizou com o pé direito no centro superior do gol.

Murilo ( Palmeiras ) sofre uma falta no campo defensivo. Lucas Paquetá ( Flamengo ), finalização com o pé esquerdo de fora da área. 15' Finalização bloqueada, Lucas Paquetá ( Flamengo ) finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Samuel Lino. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Lucas Paquetá (Flamengo) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Samuel Lino.

Impedimento, Palmeiras. Carlos Miguel tentou um passe em profundidade que encontrou José Manuel López em posição irregular. Andreas Pereira (Palmeiras) sofre uma falta no campo defensivo. Falta cometida por Jhon Arias (Palmeiras).

Falta cometida por Allan (Palmeiras). Finalização bloqueada, Lucas Paquetá (Flamengo) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Samuel Lino. Oportunidade perdida Andreas Pereira (Palmeiras), finalização com o pé direito de um ângulo dificil da direita.

Assistência de Jhon Arias N após escanteio. Oportunidade perdida Evertton Araújo (Flamengo), finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Samuel Lino após escanteio. Finalização defendida no centro superior do gol.

Samuel Lino (Flamengo) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Pedro





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