Head Topics

Palmeiras vence Sporting Cristal de virada e assume liderança do Grupo F na Libertadores

Esportes News

Palmeiras vence Sporting Cristal de virada e assume liderança do Grupo F na Libertadores
PalmeirasSporting CristalCopa Libertadores
📆4/17/2026 12:07 AM
📰Lance!
146 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 51%

Verdão marca com Murilo e Flaco López (pênalti) e chega a quatro pontos na competição sul-americana. Juan González descontou para os peruanos com um belo gol de voleio.

O Palmeiras conquistou uma vitória crucial contra o Sporting Cristal no Allianz Parque, garantindo os três pontos e a liderança do grupo F na Copa Libertadores . Murilo e Flaco López foram os heróis da noite para o Verdão, com gols que definiram o placar em 2 a 1. Juan González marcou um golaço de voleio para a equipe peruana, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Este triunfo histórico também celebrou o 500º gol do Palmeiras na principal competição de clubes da América do Sul, um marco significativo para a trajetória do clube. Desde o início da partida, o Palmeiras demonstrou controle e ímpeto ofensivo, encurralando o Sporting Cristal em seu campo de defesa. As principais oportunidades de perigo surgiram pelas laterais, com jogadores como Allan, Arias e Ramón Sosa explorando as brechas na marcação adversária. A insistência palmeirense foi recompensada aos 26 minutos, quando Murilo, em um lance aéreo, abriu o placar com um cabeceio preciso. Mesmo com a vantagem, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve a agressividade, mas em uma rara oportunidade de contra-ataque, Juan González protagonizou um lance espetacular, acertando um voleio indefensável de fora da área para igualar o marcador. Nos acréscimos da primeira etapa, Marlon Freitas e Murilo tentaram surpreender o goleiro Diego Enríquez com chutes de longa distância, mas o placar permaneceu empatado até o intervalo. A segunda etapa começou com o Palmeiras ainda mais determinado a retomar a liderança. Em uma jogada de entrosamento coletivo, Flaco López chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. A polêmica da partida surgiu em seguida, quando o VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, que havia entrado no lugar de Giay. Após a consulta ao lance, o árbitro Piero Maza assinalou o pênalti. Flaco López assumiu a responsabilidade e, com frieza, converteu a cobrança, recolocando o Verdão à frente no placar. Nos momentos finais do jogo, o Sporting Cristal pressionou em busca do empate. Aos 49 minutos, o goleiro Carlos Miguel se agigantou para defender uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez, garantindo a vitória e a liderança para o Palmeiras. A pressão peruana nos acréscimos foi intensa, mas a defesa alviverde se manteve sólida, assegurando os três pontos. Com este resultado, o Palmeiras soma quatro pontos e assume a ponta do Grupo F, enquanto o Sporting Cristal permanece com três pontos na segunda colocação. A equipe de Abel Ferreira volta a campo no próximo domingo, dia 19, para enfrentar o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, também no Allianz Parque. O Sporting Cristal, por sua vez, jogará contra o UTC Cajamarca pelo campeonato peruano. A escalação inicial do Palmeiras contou com Carlos Miguel no gol; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven na defesa; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Jhon Arias no meio de campo; e Allan, Ramón Sosa e Flaco López no ataque. O Sporting Cristal entrou em campo com Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Yotún, Gustavo Cazonatti e Juan González; Írven Ávila, Maxloren Castro e Iberico. A substituição estratégica de Abel Ferreira, que trouxe Arthur para o jogo, foi fundamental para a conquista da vitória, influenciando diretamente na marcação do pênalti decisivo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Palmeiras Sporting Cristal Copa Libertadores Flaco López Murilo

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Por que Sporting Cristal, adversário do Palmeiras na Libertadores, é o time 'mais brasileiro' no PeruPor que Sporting Cristal, adversário do Palmeiras na Libertadores, é o time 'mais brasileiro' no PeruPalmeiras e Sporting Cristal se enfrentarão na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da competição
Read more »

Com muitos gols, IA projeta placar de Palmeiras x Sporting CristalCom muitos gols, IA projeta placar de Palmeiras x Sporting CristalPela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque.
Read more »

Abel Ferreira volta a comandar o Palmeiras diante do Sporting CristalAbel Ferreira volta a comandar o Palmeiras diante do Sporting CristalPunição imposta pelo STJD ao técnico alviverde vale apenas para as competições nacionais
Read more »

Palmeiras começa 'a se despedir' do Allianz Parque contra o Sporting CristalPalmeiras começa 'a se despedir' do Allianz Parque contra o Sporting CristalJogo pela Libertadores acontece nesta quinta-feira, às 19h; time alviverde tenta a primeira vitória
Read more »

Sporting Cristal: adversário do Palmeiras na Libertadores tem legião de brasileirosSporting Cristal: adversário do Palmeiras na Libertadores tem legião de brasileirosEquipe peruano tem quatro jogadores brasileiros no elenco, além do técnico Zé Ricardo
Read more »

Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir e escalações pela LibertadoresPalmeiras x Sporting Cristal: onde assistir e escalações pela LibertadoresPalmeiras e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela Libertadores. Veja onde assistir
Read more »



Render Time: 2026-04-17 03:06:45