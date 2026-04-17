Palmeiras vence Sporting Cristal de virada e assume liderança do Grupo F na Libertadores

Verdão marca com Murilo e Flaco López (pênalti) e chega a quatro pontos na competição sul-americana. Juan González descontou para os peruanos com um belo gol de voleio.

O Palmeiras conquistou uma vitória crucial contra o Sporting Cristal no Allianz Parque, garantindo os três pontos e a liderança do grupo F na Copa Libertadores . Murilo e Flaco López foram os heróis da noite para o Verdão, com gols que definiram o placar em 2 a 1. Juan González marcou um golaço de voleio para a equipe peruana, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Este triunfo histórico também celebrou o 500º gol do Palmeiras na principal competição de clubes da América do Sul, um marco significativo para a trajetória do clube. Desde o início da partida, o Palmeiras demonstrou controle e ímpeto ofensivo, encurralando o Sporting Cristal em seu campo de defesa. As principais oportunidades de perigo surgiram pelas laterais, com jogadores como Allan, Arias e Ramón Sosa explorando as brechas na marcação adversária. A insistência palmeirense foi recompensada aos 26 minutos, quando Murilo, em um lance aéreo, abriu o placar com um cabeceio preciso. Mesmo com a vantagem, a equipe comandada por Abel Ferreira manteve a agressividade, mas em uma rara oportunidade de contra-ataque, Juan González protagonizou um lance espetacular, acertando um voleio indefensável de fora da área para igualar o marcador. Nos acréscimos da primeira etapa, Marlon Freitas e Murilo tentaram surpreender o goleiro Diego Enríquez com chutes de longa distância, mas o placar permaneceu empatado até o intervalo. A segunda etapa começou com o Palmeiras ainda mais determinado a retomar a liderança. Em uma jogada de entrosamento coletivo, Flaco López chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR. A polêmica da partida surgiu em seguida, quando o VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, que havia entrado no lugar de Giay. Após a consulta ao lance, o árbitro Piero Maza assinalou o pênalti. Flaco López assumiu a responsabilidade e, com frieza, converteu a cobrança, recolocando o Verdão à frente no placar. Nos momentos finais do jogo, o Sporting Cristal pressionou em busca do empate. Aos 49 minutos, o goleiro Carlos Miguel se agigantou para defender uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez, garantindo a vitória e a liderança para o Palmeiras. A pressão peruana nos acréscimos foi intensa, mas a defesa alviverde se manteve sólida, assegurando os três pontos. Com este resultado, o Palmeiras soma quatro pontos e assume a ponta do Grupo F, enquanto o Sporting Cristal permanece com três pontos na segunda colocação. A equipe de Abel Ferreira volta a campo no próximo domingo, dia 19, para enfrentar o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, também no Allianz Parque. O Sporting Cristal, por sua vez, jogará contra o UTC Cajamarca pelo campeonato peruano. A escalação inicial do Palmeiras contou com Carlos Miguel no gol; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven na defesa; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Jhon Arias no meio de campo; e Allan, Ramón Sosa e Flaco López no ataque. O Sporting Cristal entrou em campo com Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Yotún, Gustavo Cazonatti e Juan González; Írven Ávila, Maxloren Castro e Iberico. A substituição estratégica de Abel Ferreira, que trouxe Arthur para o jogo, foi fundamental para a conquista da vitória, influenciando diretamente na marcação do pênalti decisivo





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