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Palmeiras vence Junior Barranquilla por 3 a 1 e se aproxima da classificação na Libertadores

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Palmeiras vence Junior Barranquilla por 3 a 1 e se aproxima da classificação na Libertadores
PalmeirasJunior BarranquillaCopa Libertadores
📆5/28/2026 10:48 PM
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Em partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras derrotou o Junior Barranquilla por 3 a 1, com gols de Jhon Arias (2) e Allan, além de uma atuação destacada de José Manuel López, que deu duas assistências. O gol do Junior foi marcado por Luis Muriel.

O Palmeiras conquistou uma vitória importante sobre o Junior Barranquilla em partida válida pela Copa Libertadores . O jogo, repleto de emoções e oportunidades de gol, terminou com o placar de 3 a 1 para o time brasileiro, que demonstrou superioridade ofensiva durante grande parte da partida, apesar de alguns momentos de pressão do adversário.

A vitória coloca o Palmeiras em uma posição confortável no grupo e reforça sua candidatura como um dos favoritos da competição. O primeiro gol da partida foi marcado por Jhon Arias, que recebeu um cruzamento de José Manuel López e finalizou com o pé direito do meio da área, mandando a bola para o lado direito do gol. Esse gol early deu o tom do jogo para o Palmeiras, que passou a controlar as ações.

Porém, o Junior conseguiu o empate com Luis Muriel, que aproveitou uma assistência de Jermein Peña e finalizou com precisão do meio da área, deixando o placar igualado. O empate pareceu acordar o Palmeiras, que intensificou a pressão e voltou a abrir vantagem com Jhon Arias novamente, em jogada similar à do primeiro gol, mas desta vez em um contra-ataque rápido.

No segundo tempo, o Palmeiras consolidou a vitória com gols de Allan e um tento de José Manuel López, que também foi fundamental com assistências. Destaque para a atuação de José Manuel López, que contribuiu com duas assistências e uma finalização na trave, além do bom desempenho de Jhon Arias, que marcou dois gols.

Pelo lado do Junior, as melhores chances ficaram com Guillermo Paiva e Jermein Peña, que perderam oportunidades claras de gol, além de Luis Muriel, que marcou o gol de honra. A defesa palmeirense, apesar de alguns sustos, se manteve sólida, com o goleiro tendo trabalho principalmente nos contra-ataques colombianos. A vitória demonstra a força do elenco palmeirense e sua capacidade de reagir a adversidades, como o empate no primeiro tempo.

A Copa Libertadores segue acirrada e este resultado é um passo importante para o Palmeiras rumo à classificação para as oitavas de final

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