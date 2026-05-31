Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Palmeiras vence Chapecoense e vai para parada da Copa com sete pontos de vantagem

Esportes News

Palmeiras vence Chapecoense e vai para parada da Copa com sete pontos de vantagem
PalmeirasChapecoenseCampeonato Brasileiro
📆5/31/2026 9:27 PM
📰Lance!
106 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

Em jogo tenso no Allianz Parque, Palmeiras supera a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Rony. Equipe alviverde joga mais de 45 minutos com um a menos e enfrenta pressão no fim, mas segura o resultado e amplia vantagem na liderança do Brasileirão.

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, em confronto realizado no Allianz Parque. O único gol da partida foi marcado por Rony , que saiu do banco de reservas no início do segundo tempo.

O Alviverde foi para a parada para a Copa do Mundo com sete pontos de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. A Chapecoense segue com apenas nove pontos e permanece na lanterna da competição. O time da casa foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o Palmeiras perdeu ímpeto e viu a equipe catarinense crescer na partida.

A cria da Academia, o atacante Rony, era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho. No fim, Bolasie acertou o travessão em cobrança de pênalti, e o placar permaneceu inalterado. O Palmeiras atuou por mais de 45 minutos com um jogador a menos após cartão vermelho direto de um de seus atletantes por um pisão em Giovanni Augusto.

A equipe responsável pelo VAR não recomendou a revisão do lance. Em vantagem no placar, o Palmeiras optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti. Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense e pela marcação de outro para os visitantes, que foi desperdiçado por Bolasie.

O atacante palmeirense deixou a campo sem corresponder, desperdiçando chances no primeiro tempo e sendo substituído no início da etapa final. O árbitro Felipe de Lima voltou a ser o centro das atenções ao anular, com o auxílio do VAR, o gol de empate da Chapecoense e na sequência marcar pênalti para os visitantes.

As escalações iniciais foram: Palmeiras: Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur (Jefté); Luis Pacheco (Riquelme), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Larson) e Felipe Anderson (Benedetti); Allan e Luighi (Paulinho). Chapecoense: Anderson; Everton (Rubens), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie, Enio (Neto Pessoa) e Marcinho (Ítalo).

Esta é uma vitória importante para o Palmeiras, que consolida sua liderança e vai para a pausa da Copa do Mundo com uma confortável vantagem

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Palmeiras Chapecoense Campeonato Brasileiro Brasileirão Rony

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Palmeiras e Chapecoense se enfrentam no Nubank ParquePalmeiras e Chapecoense se enfrentam no Nubank ParqueO Palmeiras e a Chapecoense se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o time do Palmeiras anunciou a liberação de sete jogadores para a Copa do Mundo.
Read more »

Ao vivo: Palmeiras x Chapecoense | Brasileiro Série A 2026Ao vivo: Palmeiras x Chapecoense | Brasileiro Série A 2026Acompanhe o jogo Palmeiras x Chapecoense - Brasileiro Série A 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil
Read more »

Allan é expulso após pisão e desfalca Palmeiras no retorno após CopaAllan é expulso após pisão e desfalca Palmeiras no retorno após CopaAllan recebeu cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida entre Palmeiras e Chapecoense, neste domingo
Read more »

Com um a menos, Palmeiras bate Chapecoense e amplia vantagem no BrasileirãoCom um a menos, Palmeiras bate Chapecoense e amplia vantagem no BrasileirãoClube alviverde dispara na liderança da competição com 41 pontos
Read more »



Render Time: 2026-06-01 00:26:50