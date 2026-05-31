Palmeiras vence Chapecoense e vai para parada da Copa com sete pontos de vantagem

Em jogo tenso no Allianz Parque, Palmeiras supera a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Rony. Equipe alviverde joga mais de 45 minutos com um a menos e enfrenta pressão no fim, mas segura o resultado e amplia vantagem na liderança do Brasileirão.

O Palmeiras venceu a Chapecoense por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série A, em confronto realizado no Allianz Parque. O único gol da partida foi marcado por Rony , que saiu do banco de reservas no início do segundo tempo.

O Alviverde foi para a parada para a Copa do Mundo com sete pontos de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. A Chapecoense segue com apenas nove pontos e permanece na lanterna da competição. O time da casa foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o Palmeiras perdeu ímpeto e viu a equipe catarinense crescer na partida.

A cria da Academia, o atacante Rony, era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho. No fim, Bolasie acertou o travessão em cobrança de pênalti, e o placar permaneceu inalterado. O Palmeiras atuou por mais de 45 minutos com um jogador a menos após cartão vermelho direto de um de seus atletantes por um pisão em Giovanni Augusto.

A equipe responsável pelo VAR não recomendou a revisão do lance. Em vantagem no placar, o Palmeiras optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti. Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense e pela marcação de outro para os visitantes, que foi desperdiçado por Bolasie.

O atacante palmeirense deixou a campo sem corresponder, desperdiçando chances no primeiro tempo e sendo substituído no início da etapa final. O árbitro Felipe de Lima voltou a ser o centro das atenções ao anular, com o auxílio do VAR, o gol de empate da Chapecoense e na sequência marcar pênalti para os visitantes.

As escalações iniciais foram: Palmeiras: Marcelo Lomba; Khellven, Murilo, Bruno Fuchs e Arthur (Jefté); Luis Pacheco (Riquelme), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Larson) e Felipe Anderson (Benedetti); Allan e Luighi (Paulinho). Chapecoense: Anderson; Everton (Rubens), Bruno Leonardo (Vinicius), João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie, Enio (Neto Pessoa) e Marcinho (Ítalo).

Esta é uma vitória importante para o Palmeiras, que consolida sua liderança e vai para a pausa da Copa do Mundo com uma confortável vantagem





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