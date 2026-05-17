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Palmeiras sofre com lesões e preocupa-se com a condição física de Paulinho

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Palmeiras sofre com lesões e preocupa-se com a condição física de Paulinho
PalmeirasLesõesCondição Física
📆5/17/2026 8:56 AM
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A comissão técnica do Palmeiras lamentou as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que impedirão o duo de atuar até a pausa para a Copa do Mundo, em maio. Além disso, a condição física de Paulinho, que retornou de nova cirurgia na perna direita, também é motivo de preocupação. No recorte, permaneceu em campo por menos de 45 minutos e não contribuiu com gols ou assistências. O técnico Abel Ferreira explicou que Paulinho não está 100% e que a comissão técnica está em alerta devido aos problemas no setor ofensivo. No fim de semana, o Palmeiras enfrentará o Sporting Cristal e o Flamengo, enquanto o Flamengo terá compromisso pela Libertadores. O intervalo de uma semana até o confronto será fundamental para o Alviverde tentar recuperar alguns nomes, principalmente Bruno Fuchs, na defesa.

A comissão técnica do Palmeiras lamentou as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que impedirão o duo de atuar até a pausa para a Copa do Mundo, em maio.

Além disso, a condição física de Paulinho, que retornou de nova cirurgia na perna direita, também é motivo de preocupação. No recorte, permaneceu em campo por menos de 45 minutos e não contribuiu com gols ou assistências. O técnico Abel Ferreira explicou que Paulinho não está 100% e que a comissão técnica está em alerta devido aos problemas no setor ofensivo.

No fim de semana, o Palmeiras enfrentará o Sporting Cristal e o Flamengo, enquanto o Flamengo terá compromisso pela Libertadores. O intervalo de uma semana até o confronto será fundamental para o Alviverde tentar recuperar alguns nomes, principalmente Bruno Fuchs, na defesa

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