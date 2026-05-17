Palmeiras sofre com lesões e preocupa-se com a condição física de Paulinho

A comissão técnica do Palmeiras lamentou as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que impedirão o duo de atuar até a pausa para a Copa do Mundo, em maio. Além disso, a condição física de Paulinho, que retornou de nova cirurgia na perna direita, também é motivo de preocupação. No recorte, permaneceu em campo por menos de 45 minutos e não contribuiu com gols ou assistências. O técnico Abel Ferreira explicou que Paulinho não está 100% e que a comissão técnica está em alerta devido aos problemas no setor ofensivo. No fim de semana, o Palmeiras enfrentará o Sporting Cristal e o Flamengo, enquanto o Flamengo terá compromisso pela Libertadores. O intervalo de uma semana até o confronto será fundamental para o Alviverde tentar recuperar alguns nomes, principalmente Bruno Fuchs, na defesa.

A comissão técnica do Palmeiras lamentou as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, que impedirão o duo de atuar até a pausa para a Copa do Mundo, em maio.

Além disso, a condição física de Paulinho, que retornou de nova cirurgia na perna direita, também é motivo de preocupação. No recorte, permaneceu em campo por menos de 45 minutos e não contribuiu com gols ou assistências. O técnico Abel Ferreira explicou que Paulinho não está 100% e que a comissão técnica está em alerta devido aos problemas no setor ofensivo.

No fim de semana, o Palmeiras enfrentará o Sporting Cristal e o Flamengo, enquanto o Flamengo terá compromisso pela Libertadores. O intervalo de uma semana até o confronto será fundamental para o Alviverde tentar recuperar alguns nomes, principalmente Bruno Fuchs, na defesa





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palmeiras Lesões Condição Física Paulinho Sporting Cristal Flamengo Copa Do Mundo Libertadores Grupo F Campeonato Brasileiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo x Palmeiras: ingressos estão esgotados mais de uma semana antes de jogo no MaracanãRubro-negro e alviverde farão o jogo de líderes do Brasileirão no próximo dia 23

Read more »

Ingressos para jogo entre Flamengo e Palmeiras esgotadosThe news article announces that the tickets for the Flamengo-Palmeiras match on May 23 are sold out.

Read more »

Ex-Flamengo e Palmeiras opina possível convocação de Neymar: 'O que estava faltando'Ex-jogador de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e muitos outros, Juninho Paulista foi sincero sobre seu sentimento em ver ou não Neymar na Copa.

Read more »

Palmeiras recebe Cruzeiro por empate, espera Flamengo, pode garimpar liderança: veja resumoEm partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro em casa, na Arena Barueri. Felipe Anderson marcou para o líder do campeonato, e Arroyo para o time mineiro. O resultado faz o Alviverde chegar ao seu terceiro empate seguido no torneio, se mantendo a cinco pontos do Flamengo, que joga no domingo (17), contra o Athletico-PR. Na próxima rodada, os times se enfrentam no Maracanã em uma partida que pode valer a liderança. Já o Cruzeiro chega aos 20 pontos na 12ª colocação, a zona mais embolada do campeonato, e já pensa no próximo duelo, contra a Chapecoense, em casa.

Read more »