Palmeiras registra caso de abuso sexual contra menina nas dependências do clube

Uma associada denunciou à administração do Palmeiras que sua filha foi vítima de abuso sexual nas dependências do clube, possivelmente na área do banheiro masculino. O caso foi Registro na Delegacia da Mulher e investigado pela polícia. O clube suspendeu o associado suspeito e promete expulsão se comprovada a participação.

Na noite de quarta-feira, 10 de abril, uma associada do Palmeiras procurou a administração do clube para relatar um suposto caso de abuso sexual cometido contra sua filha, fato que possivelmente ocorreu nas dependências do clube social .

De acordo com o relato da mãe, a criança havia desaparecido brevemente dentro do clube e, quando foi encontrada, estava saindo da direção do banheiro masculino. Ao ser questionada, a menina teria dito que era um segredo e mencionado um homem a quem chamou de vovô. A mãe acionou a Polícia Militar e o caso foi registrado na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da região norte. A investigação está sob a responsabilidade da 3ª DDM, da região oeste.

Em nota, o Palmeiras informou que, após acolher a mãe e a criança, a menina foi atendida por um médico do clube e que um advogado foi designado para acompanhá-las até a delegacia no registro da ocorrência. O clube também iniciou uma apuração interna com análise das imagens do sistema de monitoramento, material que já foi separado e colocado à disposição da Justiça.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou a suspensão imediata do associado suspeito de envolvimento no caso e afirmou que, se comprovada sua autoria ou participação, ele será expulso do quadro associativo, sem prejuízo de outras medidas punitivas. A direção do clube negou que policiais militares tenham tido o acesso negado à sede social e repudiou veementemente qualquer forma de violência ou abuso, comprometendo-se a esclarecer os fatos rapidamente





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