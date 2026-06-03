Palmeiras Recebe Suspensão da Procuradoria por Comemoração de Paulinho

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresentou nova denúncia contra o Palmeiras por comemoração de Paulinho. O Tribunal entendeu que a celebração de Paulinho foi contrária à ética esportiva.

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva apresentou nova denúncia sobre a comemoração de Paulinho , quando o atacante marcou o terceiro gol na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Coritiba, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Tribunal entendeu que a celebração de Paulinho, que cruzou os punhos e levantou os dedos médios no Maracanã, representou um ato contrário à ética esportiva, pois o gesto teria sido feito em direção à torcida do próprio Palmeiras e não havia provocação ao Flamengo. Outra explicação é de que o gesto significava a união entre as torcidas de Vasco e Palmeiras, clubes em que Paulinho atuou, na tentativa de argumentar que não havia provocação ao Flamengo.

No entanto, a Procuradoria decidiu pela suspensão, e o clube paulista recebeu a determinação com espanto. Até agora, o Palmeiras ainda não se posicionou oficialmente. O jogo entre o Palmeiras e o Coritiba será disputado somente em julho, após a Copa do Mundo, ainda sem data oficial marcada





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