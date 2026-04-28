Palmeiras Finaliza Preparação para Duelo com Cerro Porteño e Lidera Ranking para o Mundial de Clubes

O Palmeiras concluiu a preparação para enfrentar o Cerro Porteño pela Libertadores, com Paulinho ainda em recondicionamento físico. O clube também lidera o ranking de clubes brasileiros com chances de vaga no Mundial de Clubes.

O Palmeiras concluiu, na manhã desta terça-feira, os preparativos finais para o importante confronto contra o Cerro Porteño , que será disputado em Assunção, no Paraguai, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

A equipe alviverde, sob o comando técnico de Abel Ferreira, realizou uma sessão de treinamento focada em aspectos táticos e físicos, visando aprimorar o desempenho dos jogadores para o desafio sul-americano. Apesar da intensa preparação, o clube optou por não divulgar informações detalhadas sobre a condição física do atacante Paulinho, que continua sendo uma preocupação para a comissão técnica.

A recuperação do jogador, que enfrenta um longo período de recondicionamento físico, segue em andamento, mas a cautela prevalece para evitar qualquer risco de recaída. Paulinho treinou normalmente com o restante do grupo nos últimos dias, demonstrando evolução em sua condição física, porém, o departamento médico do clube decidiu adiar seu retorno aos gramados, priorizando sua plena recuperação.

Sua última partida oficial foi em julho do ano passado, durante as quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, contra o Chelsea, partida essa que marcou o início de sua ausência prolongada. Além da preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, o Palmeiras também figura em destaque em outro cenário importante: a disputa por uma vaga no Mundial de Clubes.

O clube paulista lidera o ranking de clubes brasileiros com maiores chances de conquistar uma vaga no torneio, impulsionado por suas recentes conquistas e desempenho consistente em competições internacionais. O Flamengo, outro representante brasileiro de peso, já teve sua participação confirmada no Mundial de Clubes, garantindo a presença do Brasil no torneio.

A liderança do Palmeiras no ranking demonstra a força e a competitividade do futebol brasileiro no cenário mundial, e a expectativa é que o clube continue a trilhar um caminho vitorioso para alcançar seu objetivo de disputar o Mundial de Clubes. Durante o treino matinal, a comissão técnica do Palmeiras apresentou vídeos com análises táticas do Cerro Porteño, buscando identificar os pontos fortes e fracos do adversário.

Os jogadores também realizaram exercícios de ativação muscular e aprimoraram dinâmicas específicas em espaços reduzidos, com o objetivo de melhorar a precisão dos passes, a movimentação e a tomada de decisões em situações de jogo. A sessão de treinamento foi encerrada com um recreativo, proporcionando um ambiente descontraído e promovendo a integração entre os jogadores.

O técnico Abel Ferreira, que cumpre suspensão no Campeonato Brasileiro, estará presente à beira do gramado durante a partida contra o Cerro Porteño, acompanhando de perto o desempenho da equipe e transmitindo suas orientações aos jogadores. A ausência de Abel Ferreira nos jogos do Campeonato Brasileiro tem sido sentida pela equipe, mas sua presença na Libertadores é fundamental para o Palmeiras, que busca conquistar o título continental.

O treinador também desfalcará a equipe nos próximos jogos contra o Santos, no Allianz Parque, e o Remo, fora de casa, devido à suspensão. A delegação do Palmeiras embarca ainda nesta tarde rumo a Assunção, onde permanecerá hospedada até a data da partida. O clube se prepara para enfrentar um adversário difícil em seu próprio estádio, mas confia em sua força e qualidade para conquistar um resultado positivo e consolidar sua liderança no Grupo F da Libertadores.

Com quatro pontos conquistados em duas rodadas, o Palmeiras ocupa a primeira posição do grupo, com um ponto de vantagem sobre o Sporting Cristal e o Cerro Porteño. A partida contra o Cerro Porteño é crucial para o Palmeiras, que busca garantir sua classificação para a fase seguinte da Libertadores. A torcida palmeirense espera ansiosamente por mais uma vitória da equipe em sua jornada rumo ao título continental.

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