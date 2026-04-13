Palmeiras Enfrenta Desfalques Importantes Após Clássico Contra o Corinthians

O Palmeiras terá desfalques importantes no próximo jogo do Campeonato Brasileiro após o clássico contra o Corinthians. Marlon Freitas está suspenso, e Abel Ferreira cumpre suspensão. A equipe se prepara para a Libertadores com foco total.

No último domingo, dia 12, o Palmeiras enfrentou o Corinthians em um clássico eletrizante, válido pelo Campeonato Brasileiro . A partida, marcada por muita rivalidade e intensidade, resultou em desfalques importantes para o clube alviverde. O volante Marlon Freitas , após receber um cartão amarelo, cumprirá suspensão automática no próximo jogo contra o Athletico Paranaense.

O incidente ocorreu na segunda etapa, quando Marlon foi advertido após empurrar um adversário que tentava atrasar o reinício do jogo. A situação, agravada pelo fato de Marlon estar pendurado, evidenciou a tensão e a competitividade do confronto. O jogador, que já havia acumulado dois cartões amarelos em jogos anteriores, acabou sendo punido, impossibilitando sua participação na próxima partida. O clássico também contou com a presença de outros jogadores pendurados no Palmeiras, como Carlos Miguel, Luighi, Andreas Pereira, Khellven e Allan, que escaparam de receber cartões e, consequentemente, de desfalcar a equipe. A estratégia de jogo e a gestão de cartões amarelos foram cruciais para evitar perdas maiores no time.

Além da ausência de Marlon Freitas, o Palmeiras terá outro desfalque significativo: o técnico Abel Ferreira. O treinador português foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com oito jogos de suspensão, devido a expulsões em partidas anteriores do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Fluminense. Abel já cumpriu três jogos da suspensão, incluindo o clássico contra o Corinthians. A diretoria do Palmeiras tentou, sem sucesso, obter um efeito suspensivo que permitisse a presença de Abel Ferreira à beira do gramado no Derby, gerando insatisfação nos bastidores. A ausência de Abel Ferreira, reconhecido por sua liderança e tática, representa um desafio para a equipe. A comissão técnica, sob a liderança de um auxiliar, terá a responsabilidade de manter o padrão de jogo e a motivação dos jogadores. A situação exigirá uma adaptação tática e estratégica para garantir o desempenho da equipe nas próximas partidas. A experiência de Abel e sua capacidade de leitura de jogo farão falta, especialmente em momentos cruciais do campeonato.

Antes de enfrentar o Athletico Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um compromisso importante pela Libertadores. A equipe recebe o Sporting Cristal, do Peru, em um jogo que marcará a estreia em casa na fase de grupos da competição continental. Uma notícia positiva para o Palmeiras é que tanto Marlon Freitas quanto Abel Ferreira estarão disponíveis para este confronto. A possibilidade de contar com Marlon Freitas no jogo da Libertadores representa um reforço importante para o meio-campo. A presença de Abel Ferreira no banco de reservas também será fundamental para a estratégia e o apoio aos jogadores. A equipe buscará uma vitória em casa para iniciar com o pé direito sua campanha na Libertadores. A partida contra o Sporting Cristal será um teste crucial para avaliar o desempenho do time e as estratégias implementadas pela comissão técnica. A expectativa é de um jogo disputado e emocionante, com o Palmeiras buscando impor seu ritmo e garantir um resultado positivo.

**Aviso:** É fundamental ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável, buscando o entretenimento sem comprometer sua saúde financeira e mental. O jogo deve ser encarado como uma forma de lazer, e a responsabilidade é essencial para evitar problemas e garantir uma experiência positiva





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