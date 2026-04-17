Palmeiras enfrenta desfalques de peso contra o Sporting Cristal na Libertadores

O Palmeiras terá as ausências de Paulinho, Piquerez e Jefté para o confronto contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Paulinho segue em recuperação física, enquanto os laterais Piquerez e Jefté estão no departamento médico, com Piquerez tendo passado por cirurgia no tornozelo.

A equipe do Palmeiras se prepara para mais um desafio na Copa Libertadores da América, desta vez contra o Sporting Cristal , em partida que promete ser eletrizante. No entanto, o técnico Abel Ferreira terá que lidar com algumas ausências importantes que podem impactar a escalação e a estratégia da equipe. Três jogadores não estarão à disposição para o confronto desta quinta-feira (16). O atacante Paulinho, que vem se recuperando de lesão, ainda segue em fase de recondicionamento físico.

Apesar de já ter retornado aos treinos com bola na Academia de Futebol, a previsão é que ele esteja apto para retornar aos gramados apenas no dia 23 de abril, em partida válida pela Copa do Brasil contra o Jacuipense. Paulinho tem sido um jogador fundamental para o esquema tático do Verdão, e sua ausência é sentida, especialmente pela sua capacidade de finalização e criação de jogadas. Em entrevista recente ao Lance!, o jogador expressou sua dedicação e o trabalho árduo realizado durante o período de recuperação: "Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo." Essa declaração demonstra a importância que Paulinho dá tanto à sua recuperação física quanto ao seu bem-estar mental, fatores cruciais para um atleta de alto rendimento. Além de Paulinho, o Palmeiras também não contará com seus laterais Piquerez e Jefté. Ambos os jogadores estão sob os cuidados do departamento médico e têm suas participações em campo suspensas até que estejam completamente recuperados. O caso mais delicado é o do uruguaio Piquerez. O lateral sofreu uma lesão no tornozelo durante a última Data Fifa e precisou passar por cirurgia. A recuperação pós-cirúrgica é um processo que exige tempo e paciência, e a previsão é de que ele só retorne a defender as cores do Palmeiras após a parada para a Copa do Mundo, um desfalque considerável para a equipe, que conta com a segurança e a qualidade técnica de Piquerez na lateral esquerda. A ausência de Jefté também representa um problema, visto que o jovem lateral vem ganhando espaço e mostrando seu potencial. A dupla de laterais é peça chave no estilo de jogo ofensivo do Palmeiras, que frequentemente utiliza a projeção dos defensores para criar jogadas e sobrecarregar as defesas adversárias. A comissão técnica terá que encontrar soluções alternativas para suprir essas ausentações, possivelmente escalando outros jogadores em posições adaptadas ou explorando a profundidade do elenco. No primeiro jogo do campeonato, o Palmeiras demonstrou resiliência ao empatar em 1 a 1 contra o Junior Barranquilla, na Colômbia. A equipe saiu atrás no placar após um pênalti convertido pelo adversário, originado de uma falta cometida por Maurício. No entanto, o Verdão conseguiu reagir e buscar o empate, mostrando força e capacidade de superação. Esse resultado, embora não seja a vitória almejada, serve como um ponto de partida na Libertadores. Agora, com os desfalques confirmados para o confronto contra o Sporting Cristal, a expectativa é de que Abel Ferreira monte uma equipe capaz de manter a consistência e buscar os três pontos em casa. A torcida palmeirense, sempre presente e apoiadora, espera que a equipe consiga superar esses obstáculos e manter o bom desempenho na competição continental. A gestão das ausências e a capacidade de adaptação tática serão cruciais para o Palmeiras nas próximas rodadas da Libertadores, onde cada ponto conquistado pode fazer a diferença na fase de grupos. O time demonstra força mesmo com desfalques, mas a concorrência é acirrada, e a necessidade de somar pontos desde o início é primordial para avançar na competição. A comissão técnica já trabalha para definir a melhor escalação e as estratégias para minimizar os impactos das ausências, mantendo o foco na vitória. *É importante lembrar que o jogo de apostas envolve riscos e é necessário ter mais de 18 anos para participar. Jogue de forma responsável.





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