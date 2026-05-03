Palmeiras e Santos empatam em clássico com gol anulado e retorno de Paulinho

O clássico entre Palmeiras e Santos terminou em empate, com destaque para um gol anulado e o retorno de Paulinho. O técnico Cuca analisou o jogo, destacando o desempenho das equipes e a ausência de Neymar devido ao gramado sintético. O treinador também falou sobre a importância do camisa 10 para os próximos compromissos.

O clássico entre Palmeiras e Santos terminou em empate, marcado por um gol anulado e o retorno de Paulinho ao time titular. O técnico Cuca considerou o resultado justo, destacando que ambas as equipes apresentaram um bom desempenho.

O Santos abriu o placar com um gol de Rollheiser, enquanto o Palmeiras empatou com Flaco López. Cuca analisou a partida, afirmando que o Santos jogou bem no primeiro tempo, seguindo a estratégia proposta, sem depender de bolas longas. O técnico ressaltou que o time precisou correr riscos, aproximando-se com jogadores ágeis e versáteis. Na segunda etapa, o desgaste físico do time afetou o desempenho, mas o Palmeiras criou chances claras de gol que não foram convertidas.

O treinador também mencionou que o gol sofrido em uma jogada dominada pelo Palmeiras alterou o ritmo do jogo, especialmente com o cansaço de peças-chave. Para tentar reverter o placar, o Palmeiras apostou em contra-ataques rápidos, mas sem sucesso, já que os meias criativos haviam sido substituídos. O gol marcado no final da partida foi anulado, e Cuca celebrou o empate, destacando a satisfação do torcedor com o desempenho da equipe, mesmo sem a vitória.

Além disso, Cuca confirmou a ausência de Neymar no jogo devido ao gramado sintético do Allianz Parque, já que o jogador não se sente confortável nesse tipo de piso. No entanto, o camisa 10 está confirmado para o próximo compromisso, na próxima terça-feira, quando o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo. O técnico afirmou que Neymar está energizado e pronto para contribuir, destacando sua importância como referência e criador de jogadas.

Cuca também ressaltou que o time tem apresentado bons jogos, mesmo nas derrotas, e que os resultados não têm acompanhado o desempenho. Ele destacou a criação de alternativas ofensivas, como a atuação de Rollheiser, que assumiu responsabilidades e criou jogadas importantes. O treinador finalizou afirmando que o Palmeiras está evoluindo e merece vencer, apesar dos números não serem favoráveis até o momento





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