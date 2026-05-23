Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar no Brasileirão com goleiros e peças chave em dúvida

Com o ultimo confronto entre os dois grandes rivais no Brasileirão, Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar no Rio de Janeiro, depois da final na Libertadores, onde o Rubro-Negro foi campeão continental. Ambos os times contaram com goleadores de destaque, o Flamengo com Pedro e o Palmeiras com Flaco. Abel Ferreira tem dúvidas na escalação, enquanto Leão Jardim está liderando seu rival, com cinco pontos conquistados em três últimos jogos. O confronto promete ser equilibrado com goleadores de destaque em ambos os lados. O argentino Pedro sonha com uma vaga na Copa do Mundo há pouco, enquanto a equipe palmeirense vive momentos de oscilação, assim como o ataque, que não conseguiu marcar mais que o dobro de gols na temporada.

Palmeiras está se preparing para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro no Brasileirão, com o duelo prometendo ser equilibrado com goleadores de destaque em ambos os lados.

O time é dirigido por Abel Ferreira, que tem dúvidas na escalação, enquanto Leão Jardim está liderando seu rival, com cinco pontos conquistados em três últimos jogos. Pedro, com 18 gols e quatro assistências, é o líder do Flamengo em 2026, enquanto Flaco tem 13 gols e sete assistências no time dirigido por Léo Jardim. Palmeiras é uma das principais vítimas de Pedro, com oito gols sofridos desde sua chegada ao clube.

O argentino sonha com uma vaga na Copa do Mundo, enquanto a equipe palmeirense como um todo viveu momentos de oscilação, especialmente no ataque, que fez apenas cinco gols nos últimos seis jogos, enquanto o Rubro-Negro fez mais que o dobro neste mesmo recorte, com 12 gols. O confronto marca o último entre os rivais nas oitavas de final da Libertadores, quando o Rubro-Negro levou a melhor e ganhou o tetracampeonato continental





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