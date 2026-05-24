Palmeiras e Flamengo acompanham as últimas rodadas do Brasileirão

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A ponta da tabela, com 35 pontos somados em 16 partidas. Logo atrás aparece o Flamengo , atual campeão brasileiro, com 31 pontos e um jogo a menos.

Caso vença diante da torcida, o time carioca reduzirá a diferença para apenas um ponto e ainda seguirá com uma partida a ser disputada. Destaque marca, e Vitória bate Internacional em casa pelo Brasileirão. A Mancha Verde, principal organizada palmeirense, divulgou nas redes sociais um manifesto criticando o trabalho do treinador e pedindo sua saída. Com o título ‘Obrigado, Abel.

Já deu. Tchau’, a organizada afirmou que o time vive uma ‘miragem’ nos últimos anos e criticou o trabalho do mesmo. Mesmo assim, a campanha Alviverde no Brasileirão segue sendo histórica. Com 35 pontos nas 16 primeiras rodadas, o clube registra seu melhor início na era dos pontos corridos, superando a marca alcançada em 2009, quando havia somado 34 pontos no mesmo período





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