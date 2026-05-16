Palmeiras e a Consagração no Pacaembu: O Dia em que o Alviverde Assumiu a Liderança em 2018

Relembre a vitória decisiva do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2018, triunfo que catapultou a equipe de Felipão ao topo da tabela.

A trajetória do Palmeiras rumo ao seu décimo título do Campeonato Brasileiro em 2018 foi marcada por resiliência e uma gestão tática impecável de Luiz Felipe Scolari.

Um dos momentos mais emblemáticos dessa jornada ocorreu no dia 30 de setembro daquele ano, quando o Verdão enfrentou o Cruzeiro no Estádio do Pacaembu. A partida, realizada em um horário incomum, às onze da manhã de um domingo, não foi apenas mais um compromisso na agenda do Alviverde, mas sim a concretização de um projeto de supremacia nacional.

A vitória por 3 a 1 representou a ascensão definitiva do time à liderança isolada da competição, superando o São Paulo e estabelecendo um domínio que duraria até a consagração final. A Era Felipão, nesse período, atingia seu ápice de maturidade, com um elenco que sabia alternar entre a agressividade ofensiva e a solidez defensiva, características essenciais para suportar a pressão de disputar simultaneamente a Libertadores e a Copa do Brasil.

Desde o apito inicial, ficou evidente que o Palmeiras estava determinado a ditar o ritmo do jogo. Sob a regência de Dudu, que atuava como o motor criativo da equipe, o Alviverde sufocou as tentativas de saída de bola do Cruzeiro. Aos 23 minutos da primeira etapa, a insistência ofensiva foi recompensada.

Após uma sequência de trocas de passes precisas pela lateral, a bola chegou aos pés de Lucas Lima, que com a categoria habitual, finalizou com precisão para abrir o placar. O Pacaembu, lotado de torcedores apaixonados, transformou-se em um caldeirão de alegria.

Entretanto, o equilíbrio do futebol brasileiro daquela época mostrou-se presente. O Cruzeiro, embora poupando alguns atletas para a final da Copa do Brasil, possuía individualidades perigosas. Aos 31 minutos, a tecnologia do VAR interveio para assinalar um pênalti a favor da Raposa após um toque de mão na área palmeirense. Federico Mancuello assumiu a responsabilidade e empatou a partida, deslocando o goleiro Fernando Prass e trazendo a tensão de volta para as arquibancadas.

A resposta do Palmeiras ao empate foi imediata, demonstrando a força mental cultivada por Felipão. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Dudu protagonizou mais uma jogada individual brilhante, driblando a marcação com facilidade e servindo Hyoran, que cabeceou firme para as redes, retomando a vantagem. No segundo tempo, sob o sol intenso de São Paulo, o jogo tornou-se mais cadenciado, mas o controle permanecia com o time da casa.

A segurança defensiva era garantida por Luan e Gustavo Gómez, com o apoio fundamental de Felipe Melo na proteção da zaga. Foi justamente o zagueiro paraguaio, Gustavo Gómez, quem colocou o ponto final na disputa. Aos 21 minutos da etapa final, após a marcação de outro pênalti, Gómez converteu a cobrança com autoridade, selando o placar em 3 a 1.

Com a vitória garantida, Scolari promoveu substituições estratégicas, colocando Willian Bigode e Moisés em campo para administrar a posse de bola. Aquele triunfo não foi apenas estatístico; foi o salto psicológico que colocou o Palmeiras no topo do Brasil, pavimentando o caminho para a conquista do décimo troféu nacional, consolidando a hegemonia do clube na era moderna





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