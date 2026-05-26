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Palestino e Deportivo Riestra empatam em partida vibrante pela Copa Sul-Americana

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Palestino e Deportivo Riestra empatam em partida vibrante pela Copa Sul-Americana
Copa Sul-AmericanaPalestinoDeportivo Riestra
📆5/26/2026 11:30 PM
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Em jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, Palestino e Deportivo Riestra empataram por 1 a 1 no estádio La Cisterna. O time argentino abriu o placar com Juan Randazzo, mas os donos da casa empataram com Nelson da Silva.

Na noite desta quinta-feira, o estádio La Cisterna foi palco de um confronto emocionante entre Palestino e Deportivo Riestra , válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana .

A partida terminou empatada por 1 a 1, com ambos os times demonstrando garra e determinação. O Deportivo Riestra saiu na frente logo no primeiro tempo, com um gol de cabeça de Juan Randazzo, após cruzamento preciso de Facundo Miño.

O Palestino, por sua vez, não se abateu e buscou o empate com insistência, que veio na segunda etapa através de Nelson da Silva, que finalizou com o pé direito do meio da área, no ângulo superior esquerdo, após assistência de Ronnie Fernández em jogada de escanteio. Durante a partida, diversas oportunidades foram criadas por ambos os lados.

O Palestino teve boas chances com Ronnie Fernández, que cabeceou do meio da área, e Martín Araya, que finalizou com o pé esquerdo. Já o Deportivo Riestra também assustou com finalizações de Jonatan Goitía, que teve dois chutes bloqueados, e sofreu algumas faltas no campo adversário. O jogo foi marcado por muita intensidade e lances perigosos, mantendo os torcedores apreensivos até o apito final.

Antes do jogo, o Palestino vinha de uma vitória importante no campeonato nacional, enquanto o Deportivo Riestra buscava se firmar na competição internacional. O técnico do time chileno optou por um esquema ofensivo, com Ronnie Fernández e Nelson da Silva no ataque. Já o argentino apostou em uma defesa sólida e contra-ataques rápidos, com Juan Randazzo e Jonatan Goitía como principais armas. O primeiro tempo começou equilibrado, com ambas as equipes estudando o adversário.

Aos 25 minutos, um lançamento de Facundo Miño encontrou Randazzo livre na área, que testou firme para abrir o placar. O Palestino sentiu o golpe, mas reagiu rapidamente, criando chances com Fernando Meza e Dilan Salgado. Aos 40, um escanteio bem cobrado resultou em cabeçada de Ronnie Fernández que passou perto. No fim da etapa, o Riestra ainda teve oportunidade de ampliar, mas o goleiro adversário fez boa defesa.

Na segunda etapa, o Palestino voltou com mais intensidade. Logo aos 10 minutos, após uma série de escanteios, Nelson da Silva recebeu na entrada da área e soltou um chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro. O empate animou a torcida, que empurrou o time para frente. O Riestra, por sua vez, tentou segurar o resultado, mas sofreu com a pressão.

Aos 30 minutos, uma falta perigosa gerou confusão, mas o árbitro conseguiu acalmar os ânimos. Nos minutos finais, ambas as equipes buscaram o gol da vitória, mas os goleiros brilharam. Dilan Salgado teve a última chance, mas seu chute saiu rente à trave. Estatisticamente, o Palestino teve mais posse de bola e finalizações, mas o Riestra foi mais eficiente nos contra-ataques.

Foram 15 chutes a gol do time da casa contra 8 do visitante. O goleiro do Riestra fez defesas importantes, enquanto o do Palestino também teve trabalho. Em termos de faltas, o jogo teve 20 infrações, com dois cartões amarelos para cada lado. A arbitragem, apesar de algumas reclamações, manteve o controle da partida.

Em declarações pós-jogo, o técnico do Palestino destacou a entrega dos jogadores e acreditou que a vitória escapou por detalhes. Já o comandante do Riestra elogiou a organização defensiva e a eficiência no ataque. Ambos os times já pensam nos próximos desafios: o Palestino enfrenta o Colo-Colo no fim de semana, enquanto o Riestra volta a campo pela liga argentina. Na Copa Sul-Americana, a próxima rodada promete mais emoções, com confrontos diretos pelas primeiras posições.

Para os torcedores, o empate deixa um gosto amargo, mas também a esperança de que suas equipes possam evoluir. O futebol apresentado mostra que ambos os times têm qualidade para ir longe na competição. Com trabalho e dedicação, Palestino e Deportivo Riestra podem surpreender e conquistar uma vaga na próxima fase. O resultado mantém a disputa acirrada no grupo, com ambas as equipes ainda na briga por uma vaga na próxima fase.

O Palestino demonstrou força em casa, mas o Deportivo Riestra mostrou que pode surpreender fora de seus domínios. Com este empate, as duas equipes somam um ponto importante na tabela. Na próxima rodada, o Palestino enfrenta um rival direto, enquanto o Riestra busca se recuperar para avançar na competição. Além dos gols, o jogo teve lances polêmicos, como um impedimento mal anulado e faltas que poderiam ter gerado cartões.

O árbitro teve trabalho para controlar os ânimos. No geral, foi uma partida bem disputada, com técnicos apostando em estratégias ofensivas. O Palestino pressionou mais no segundo tempo, enquanto o Riestra tentou explorar contra-ataques. A torcida presente apoiou do início ao fim, fazendo a diferença no estádio. Agora, as equipes se preparam para os próximos desafios

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