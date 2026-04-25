Palestina Celebra Elecciones Locales en un Contexto de Desafíos y Exclusión

Las elecciones locales palestinas, celebradas este sábado, marcan un hito en Gaza tras 20 años sin votaciones, aunque con una participación limitada y bajo condiciones excepcionales debido al conflicto y a las restricciones políticas.

Palestina realiza este sábado elecciones locales con una trascendencia política que va más allá de sus fronteras. Representa la primera votación en Gaza en dos décadas, aunque de forma limitada a aproximadamente 70.000 electores en Deir El Balah, la localidad menos afectada por la devastación.

La celebración de estas elecciones ha sido un desafío logístico, con la necesidad de construir urnas de madera e imprimir papeletas debido a la negativa de Israel a permitir su importación desde Cisjordania. Decenas de miles de desplazados internos no podrán ejercer su derecho al voto, ya que están registrados en sus lugares de origen, muchos de los cuales han sido reducidos a escombros.

Las urnas en Deir El Balah cerrarán a las 17:00 hora local, dos horas antes que en Cisjordania, debido a la falta de electricidad en Gaza a causa de la invasión israelí, lo que exige luz solar para el conteo de votos. La mayoría de los centros de votación se han establecido en carpas.

En Cisjordania, se llevan a cabo los quintos comicios locales, con casi un millón de personas llamadas a votar en 183 consejos locales, aunque en casi 200 no habrá votación, ya que los representantes serán elegidos por aclamación debido a la falta de competencia. No se votará en 48 de las 90 ciudades, incluyendo Ramala y Nablus.

Un decreto del presidente Mahmud Abbas exige a los candidatos comprometerse con los principios de la Organización para la Liberación de Palestina, lo que implica el apoyo a la solución de dos Estados, generando presión internacional para reformas democráticas. Hamás, el partido islamista ganador de las últimas elecciones legislativas en 2006, ha sido excluido del proceso, al igual que otras facciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, debido al decreto presidencial.

El ejército israelí ha arrestado a antiguos alcaldes de estas facciones. Alrededor del 90% de los candidatos son independientes, aunque en la práctica están respaldados por clanes familiares leales a Al Fatah. La candidata anónima lamenta que el resultado esté predeterminado, enfatizando que el apellido y las conexiones familiares tienen más peso que los programas políticos. En Gaza, bajo control de Hamás, todos los candidatos se presentan como independientes.

La participación electoral a las 11:30 hora local se situaba alrededor del 15%, con el objetivo de alcanzar el 50%. La Comisión Electoral destaca la importancia política de celebrar estas elecciones en toda Palestina después de dos años y medio de invasión israelí, que ha causado más de 73.000 muertes.

Deir El Balah se considera un ejemplo y un proyecto piloto para extender las elecciones al resto de Gaza y eventualmente celebrar elecciones presidenciales y legislativas por primera vez desde 2005 y 2006, respectivamente. La organización de las elecciones en Gaza ha sido extremadamente difícil, pero Deir El Balah es uno de los pocos municipios donde la población no ha sido desplazada repetidamente por el ejército israelí.

La votación en Gaza tiene un contexto histórico de 20 años, con las primeras elecciones presidenciales en 2005, ganadas por Abbas. Hamás no participó en esas elecciones, pero ganó las legislativas en 2006, lo que llevó a la imposición de condiciones internacionales que rechazó. La situación escaló en 2007, con Hamás tomando el control de Gaza y estableciendo un gobierno paralelo al de Fatah en Cisjordania





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