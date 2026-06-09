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Palacete Linneo de Paula Machado visa tombamento nacional após reconhecimento estadual e municipal

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Palacete Linneo de Paula Machado visa tombamento nacional após reconhecimento estadual e municipal
Palacete Linneo De Paula MachadoCasa FirjanBotafogo
📆6/9/2026 8:21 AM
📰JornalOGlobo
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O Palacete Linneo de Paula Machado, sede da Casa Firjan em Botafogo, está próximo de se tornar patrimônio nacional após deliberação do Conselho Consultivo do Iphan. O edifício, construído em 1906, mantém elementos originais e foi restaurado para uso multifuncional, refletindo a história industrial e arquitetônica do bairro.

O Palacete Linneo de Paula Machado, localizado no coração de Botafogo , no Rio de Janeiro, está a poucos passos do reconhecimento como patrimônio nacional. A Casa Firjan , que hoje hospeda a instituição em sua sede, possui um histórico que remonta à sua construção em 1906, quando o prédio foi erguido como um exemplar marcante da arquitetura eclética que marcou o início do século XX no Rio de Janeiro.

Em 2024, o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) se reunirá em Brasília para deliberar sobre o tombamento do palacete e de seus extensos jardins, que já são consideradas unidades de valor histórico por lei estadual e municipal. A importância do Palacete vai além de sua estética.

O edifício, que ocupa 1.100 metros quadrados distribuídos em 30 cômodos, foi projetado por John Oberg e, ao longo dos anos, passou por adaptações que permitiram sua transformação em um espaço multifuncional. A Casa Firjan teve um papel chave na conservação dos elementos originais, como a escada em caracol do hall central, os azulejos de época, os pisos de madeira e o mobiliário histórico.

Esses detalhes revelam a riqueza de uma arquitetura que simultaneamente reflete o contexto industrial do bairro - propriedade de Eduardo Pallasim Guinle - e as tendências cosmopolita da capital. A restauradora fez um trabalho meticuloso, preservando a essência estrutural e estética do imóvel, ao mesmo tempo em que potencializa sua funcionalidade como centro de inovação, eventos e serviços comunitários.

O reconhecimento nacional implicará três monções de proteção: o estado já havia tombado o palacete em 2006, a prefeitura em 1987, e agora a União se juntará a esses patrimônios. A superintendente regional do Iphan-RJ, Patrícia Corrêa, ressaltou que, caso a proposta seja aprovada, o palacete fará parte de um conjunto de bens protegidos pelo Iphan.

Além disso, a superintendente também propôs uma segunda etapa de tombamento que envolveria o mobiliário do palacete, enquanto o anexo contemporâneo construído em 2018, ao ser rebatizado como Casa Firjan, não teria proteção. A iniciativa ressalta ainda que o Palacete Linneo de Paula Machado representa não apenas a história de uma família influente - os Guinles - mas também o testemunho da trajetória industrial e cultural do Rio de Janeiro.

A Casa Firjan atuais mantém um compromisso de preservar, restaurar e adaptar o edifício respeitando todas as normas de patrimônio, ao passo que oferece a comunidade um espaço que encoraja a discussão sobre inovação, futuro e a nova economia. Em síntese, o palacete aumenta sua relevância ao unir a história familiar, a arquitetura eclética, e os legados da indústria brasileira, enquanto serve como labor de criatividade e diálogo público.

A possibilidade de tombamento nacional reitera um passo necessário para garantir a proteção de um dos mais nítidos exemplos da paisagem urbana Botafogo, a preservação de objetos de arte, e a continuidade desse espaço como catalisador de planejamento urbano e social.

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