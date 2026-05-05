Palácio das Laranjeiras reaberto para visitação pública no Rio de Janeiro

Governo do Rio de Janeiro reabre o Palácio das Laranjeiras para visitação, inicialmente para estudantes e grupos de interesse, com abertura ao público geral prevista para junho. O palácio possui um rico acervo histórico e arquitetônico.

O Palácio das Laranjeiras, sede oficial dos governadores do Rio de Janeiro e com um rico histórico que inclui residência presidencial, foi reaberto para visitação pública pelo governador em exercício Ricardo Couto .

A iniciativa, anunciada nesta terça-feira (5), inicialmente atenderá alunos da rede pública estadual e grupos de interesse, com a possibilidade de agendamento para o público geral a partir de junho. A seleção dos grupos elegíveis será conduzida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), em articulação com a Secretaria Estadual de Educação.

O Palácio das Laranjeiras, construído entre 1909 e 1913 por Eduardo Guinle, possui uma arquitetura inspirada no Cassino de Monte Carlo e abriga salões de grande valor histórico e artístico, como o Salão Luís XIV, a Sala de Música com um piano inspirado em Maria Antonieta, o fumoir, a sala de jantar e a biblioteca que guarda uma réplica da escrivaninha de Rei Luis XV do Palácio de Versalhes. As visitas também incluem áreas como o Boudoir, o Quarto Luis XV, o Quarto des Enfants, o banheiro de Mármore e um elevador rococó, um dos primeiros instalados em residências na América Latina.

A história do palácio é marcada por momentos importantes, desde sua utilização como residência presidencial durante o governo de Juscelino Kubitschek até a sua função como palco de eventos e recepções de chefes de Estado, como Dmitri Medvedev e o Papa João Paulo II. O projeto de reabertura faz parte de uma estratégia do governo estadual para ativar espaços públicos, similar à iniciativa do MIS Copacabana.

Anteriormente, o palácio já havia sido aberto ao público durante o governo Cláudio Castro, através do programa Palácios do Povo, mas a iniciativa foi suspensa durante a pandemia e não foi retomada até o momento. O site de agendamento da época permanece inativo.

A história do palácio também é marcada por controvérsias, como as operações da Polícia Federal que ocorreram durante os governos de Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel, e a utilização do espaço como área de lazer por algumas famílias governantes, como os Garotinhos e Benedita da Silva. O Palácio das Laranjeiras é tombado pelo estado e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), reconhecendo sua importância cultural e histórica





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