Pais Presos em Flagrante por Tortura de Filho de 9 Anos em São João de Meriti

Um casal foi detido na Baixada Fluminense após espancar o próprio filho de 9 anos. A criança, que apresentava diversas marcas de agressão, segue internada em uma UPA e recebe atendimento multidisciplinar e psicológico. O caso será encaminhado à Justiça.

São João de Meriti – Em um caso que chocou a comunidade da Baixada Fluminense, pais de uma criança de apenas 9 anos foram presos em flagrante na última terça-feira (14) na cidade de São João de Meriti, acusados de tortura. A vítima, um menino que apresentava múltiplas marcas de agressão em seu corpo, continuava internado na quinta-feira (16) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Infantil do Éden, recebendo os cuidados médicos necessários.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura do município, o garoto deu entrada na unidade de saúde na tarde de segunda-feira (13), após ter sido socorrido por uma vizinha, segundo relatos de testemunhas que presenciaram a situação. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma nota oficial, detalhou o estado de saúde da criança. O paciente foi prontamente encaminhado para a sala vermelha da UPA, onde recebeu atendimento emergencial e avaliações iniciais. A pasta informou que, apesar da gravidade aparente das lesões, o menino encontra-se em bom estado geral de saúde, sob acompanhamento constante de uma equipe multidisciplinar que inclui profissionais de diversas áreas, além de estar recebendo suporte psicológico para lidar com o trauma. A equipe médica e o Serviço Social agiram prontamente, iniciando o protocolo de acolhimento e realizando as primeiras intervenções. Após uma avaliação aprofundada, o paciente foi transferido para a sala vermelha para uma nova e mais detalhada avaliação médica. Foram realizados exames de imagem de alta complexidade, como raio-X e tomografia computadorizada, além de uma consulta especializada com o ortopedista. As investigações e os exames realizados até o momento não apresentaram alterações significativas que indicassem lesões ósseas ou internas graves, o que sugere que os hematomas e contusões superficiais, embora visíveis, não comprometeram estruturas vitais do corpo da criança. O hospital, em consonância com as determinações da Promotoria da Infância e da Juventude, informou que o menino permanecerá internado na unidade até que haja uma decisão judicial definitiva sobre o caso, garantindo assim a sua segurança e acompanhamento médico contínuo. A 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti) confirmou que o casal de pais se apresentou na unidade policial após o ocorrido e foi detido em flagrante. O caso, que gerou grande comoção na região, agora segue para os trâmites legais e será encaminhado à Justiça, que deverá apurar todas as circunstâncias do espancamento e determinar as medidas cabíveis para garantir a proteção da criança e a responsabilização dos agressores. A comunidade local demonstra grande preocupação e espera por uma resolução justa e que previna a repetição de tamanha violência contra menores. A sociedade civil se une em clamor por medidas mais rigorosas e eficazes na proteção de crianças e adolescentes contra qualquer forma de abuso e negligência, fortalecendo os mecanismos de denúncia e acompanhamento de casos que envolvam violência doméstica e maus-tratos infantis. A atuação rápida das autoridades e a dedicação da equipe de saúde na UPA Infantil do Éden foram cruciais para estabilizar o quadro da criança e garantir o seu bem-estar inicial, mas o processo judicial que se inicia agora é fundamental para a justiça e para que a criança possa ter um futuro seguro e livre de violência. A atenção à saúde mental da vítima e o acompanhamento social e psicológico são prioridades neste momento, visando sua completa recuperação física e emocional





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violência Infantil Tortura Prisão Em Flagrante São João De Meriti Proteção À Criança

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pais são presos por tortura e estupro de vulnerável contra bebê de apenas 1 mês em Nova IguaçuNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Elemento é preso em flagrante por furto a comércio no Braga, em Cabo FrioJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.

Read more »

Área de lazer do tráfico, com piscina e churrasqueira, é encontrada durante operação contra o Terceiro Comando Puro na SerrinhaTrês criminosos foram presos; um carro e 11 motocicletas foram encontrados e apreendidos

Read more »

Câmara aprova projeto que classifica ameaças e agressões reiteradas contra a mulher como torturaProjeto também proíbe que condenados por violência doméstica se aproximem da casa das vítimas ou de seus familiares

Read more »

Operação contra o Comando Vermelho tem 7 presos e 23 mandados no RJSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

MC Ryan, Poze do Rodo e dono da página Choquei são presos pela PFOs cantores MC Ryan e Poze do Rodo e o dono da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, foram presos hoje, durante operação da Polícia Federal que investiga uma suposta organização criminosa que movimentou R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de...

Read more »