Pais biológicos desistem de guarda após troca de embriões em clínica de fertilização nos EUA

Casal que deu à luz menina geneticamente não relacionada decide não entrar em batalha judicial para preservar bem-estar da criança, enquanto processo contra clínica segue.
Um casal nos Estados Unidos enfrenta uma situação complexa após uma troca de embriões durante um procedimento de fertilização in vitro ( FIV ) em uma clínica da Flórida.
Tiffany Score e Steven Mills, ambos brancos, deram à luz uma menina, Shea, em dezembro de 2025, mas logo descobriram que a bebê não era geneticamente relacionada a eles, pois era de origem não caucasiana. Os pais biológicos, que também estavam em tratamento de fertilização na mesma clínica, ficaram sabendo da troca após o nascimento.
Após um acordo de guarda mútuo, os pais biológicos decidiram não buscar a custódia da criança, temendo que uma batalha judicial prolongada pudesse causar sofrimento à menina. O advogado dos pais genéticos, Rob Marcereau, afirmou que eles estão 'arrasados' com a situação, mas compreendem a dor do outro casal. Tiffany e Steven, por sua vez, estão processando o Fertility Center of Orlando e o médico Milton McNichol, alegando a implantação do embrião errado.
Eles também estão preocupados com o destino de seus embriões congelados, pois a extração de óvulos e espermatozoides resultou em um embrião masculino viável e dois femininos, e não há confirmação se o embrião masculino ainda está armazenado e se pode pertencer a outra pessoa. O acordo não resolve essa questão, que permanece como uma incerteza legal para o casal.
Enquanto isso, os pais biológicos mantêm suas identidades em sigilo, e os advogados de ambas as partes destacam o compromisso com a privacidade e o bem-estar da criança. O caso ilustra os dilemas éticos e jurídicos que podem surgir em tratamentos de fertilização, especialmente em situações de erro de identificação de embriões, e coloca em discussão questões sobre direitos parentais, responsabilidade das clínicas e o impacto emocional em todas as partes envolvidas
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