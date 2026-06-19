Painel revela cachês milionários no São João da Bahia; Gusttavo Lima lidera com R$ 1,5 milhão

Mais de R$ 615 milhões em recursos públicos serão destinados a atrações artísticas nos festejos juninos de 2026 na Bahia, conforme Painel de Transparência. Gusttavo Lima tem o maior cachê individual, enquanto Toque Dez lidera no total acumulado.

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos na Bahia revelou cachês milionários para artistas no São João de 2026, totalizando mais de R$ 615 milhões em recursos públicos destinados a atrações artísticas em 410 municípios.

A iniciativa, coordenada pelo Ministério Público da Bahia, tem como objetivo promover a transparência nos gastos públicos e já gerou uma economia de R$ 21 milhões. O Painel também funciona como ferramenta de controle social e fomento ao turismo, disponibilizando uma série histórica de dados e a grade de programação das festas. Entre os maiores cachês individuais, Gusttavo Lima lidera com R$ 1,5 milhão por um show em Itabuna, marcado para 25 de junho.

Em seguida, aparecem Zé Neto e Cristiano, com R$ 905 mil em sete municípios, incluindo Porto Seguro, e Ana Castela, com R$ 900 mil para apresentação em Irecê. O mesmo valor de R$ 900 mil foi contratado por Nattan e Bell Marques. Outros valores altos incluem Bruno e Marrone e Natanzinho Lima, com R$ 850 mil por show, e Maiara e Maraisa, com R$ 784 mil em nove cidades.

No acumulado total de contratos, os artistas com mais apresentações receberão os maiores montantes. Toque Dez lidera, com R$ 19,138 milhões por 47 shows. Pablo aparece em segundo, com R$ 15,974 milhões em 23 apresentações, seguido por Tayrone (R$ 11,69 milhões em 33 shows), Netto Brito (R$ 11,51 milhões em 45 contratos) e Tarcísio do Acordeon (R$ 11,5 milhões em 23 apresentações).

Entre os nomes de projeção nacional, Léo Santana soma R$ 7,8 milhões, Maiara e Maraisa, R$ 7,056 milhões, e Zé Neto e Cristiano, R$ 6,335 milhões. Dos 410 municípios que prestaram informações, 382 confirmaram festas com atrações contratadas e 28 não realizarão festejos. Apenas sete cidades não cadastraram dados: Dário Meira, Firmino Alves, João Dourado, Potiraguá, Rodelas, Santa Teresinha e Sítio do Mato. Esses gestores têm 24 horas para pedir reconsideração.

O sistema permanecerá aberto até 31 de julho para inclusão de contratações pendentes. A cerimônia de entrega do Selo de Transparência está marcada para 16 de julho, às 9h, na sede do Ministério Público da Bahia, em Salvador. O promotor Frank Ferrari destacou a consolidação do Painel como instrumento de transparência, controle social e fomento ao turismo





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