Pai terá nova audiência em caso de negligência após morte de filhos em incêndio nos EUA

Joshua Kannin, acusado de negligência infantil após a morte de seus três filhos em um incêndio em Wisconsin, terá uma nova audiência em 14 de maio. A investigação aponta que ele deixou as crianças na casa em chamas enquanto fugia.

A Justiça do estado de Wisconsin , nos Estados Unidos, estabeleceu o dia 14 de maio como a data para a próxima audiência no caso de Joshua Kannin , o pai acusado de negligência infantil que resultou na trágica morte de seus três filhos durante um incêndio devastador em sua residência na cidade de Kenosha.

O incêndio ocorreu no Dia de Ação de Graças do ano anterior, marcando um evento profundamente doloroso para a comunidade e a família envolvida. A acusação formal contra Kannin foi apresentada após uma investigação minuciosa, que revelou evidências que sugerem que ele deixou as crianças dentro da casa em chamas enquanto fugia em pânico após perceber o início do incêndio.

O pai agora enfrenta graves acusações relacionadas às mortes de Rylee, de 10 anos, Connor, de 9 anos, e Alena, de 7 anos, um evento que abalou profundamente a região e levantou questões sobre a responsabilidade parental e a segurança residencial. Em seu depoimento à polícia, Joshua Kannin relatou que foi tomado pelo pânico ao perceber o fogo e, em um ato impulsivo, deixou a casa para buscar ajuda.

Ele afirmou ter tentado retornar para salvar seus filhos, mas a densa fumaça e o calor intenso o impediram de avançar. Kannin descreveu a cena caótica, mencionando que mal conseguiu dar alguns passos de volta para dentro da residência antes de ser forçado a recuar. Ele também alegou que abrir a porta poderia ter agravado a propagação das chamas, tornando ainda mais difícil o resgate das crianças.

No entanto, as autoridades questionam a veracidade dessa afirmação, considerando a rapidez com que o incêndio se alastrou e a falta de medidas preventivas, como a presença de detectores de fumaça em funcionamento. A investigação também revelou que Kannin havia removido um dos detectores de fumaça porque ele disparava falsamente, um ato que pode ter contribuído para a tragédia.

A ausência de alarmes de fumaça em funcionamento é vista como uma falha grave na segurança da residência, que poderia ter alertado a família sobre o incêndio em seus estágios iniciais, dando-lhes tempo para escapar. O incêndio em Kenosha ocorreu no dia 27 de novembro, quando equipes de emergência foram acionadas por vizinhos que relataram a presença de chamas intensas na residência da família Kannin.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram Joshua Kannin do lado de fora da casa, vestindo apenas roupa íntima e em estado de choque. Connor e Rylee foram declarados mortos no local, enquanto Alena foi socorrida com queimaduras graves em aproximadamente 80% do corpo e levada para um hospital local. Apesar dos esforços médicos, Alena não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital alguns dias depois.

A morte das três crianças deixou a comunidade em luto e gerou uma onda de solidariedade e apoio à família. Jourdan Feasby, a mãe das crianças e ex-esposa de Kannin, expressou sua dor e indignação em relação à tragédia. Ela afirmou que já havia alertado Kannin sobre a ausência de alarmes de fumaça e criticou as condições precárias da casa.

Em uma declaração emocionada, Feasby disse que sentiu como se tivesse morrido junto com seus filhos naquele dia e que continua em busca de justiça para honrar a memória deles. Ela descreveu o período após a tragédia como um verdadeiro inferno e um pesadelo constante, expressando sua esperança de que o responsável seja responsabilizado por suas ações.

O caso continua a ser acompanhado de perto pela mídia e pela comunidade, que aguarda ansiosamente o desenrolar do processo judicial e a busca pela verdade





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