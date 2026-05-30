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Pai de Henry diz que suspeita de premeditação da morte do filho por parte de Monique

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Pai de Henry diz que suspeita de premeditação da morte do filho por parte de Monique
Henry BorelMonique MedeirosJairo Souza Santos Júnior
📆5/30/2026 4:07 AM
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O pai de Henry Borel, Leniel Borel, prestou depoimento no Tribunal do Júri que julga Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e Monique Medeiros pela morte do menino de 4 anos.

Em julgamento, pai de Henry diz que suspeita de premeditação da morte do filho por parte de Monique. O pai de Henry Borel , Leniel Borel, prestou depoimento no Tribunal do Júri que julga Jairo Souza Santos Júnior , o Jairinho , e Monique Medeiros pela morte do menino de 4 anos.

Durante o relato, Leniel relembrou momentos vividos com o filho pouco antes da morte da criança e afirmou ter considerado estranhas algumas atitudes de Monique. Segundo Leniel, em uma das ocasiões em que devolveu Henry à mãe, o menino apresentou comportamento incomum e demonstrou resistência em retornar para casa. O pai relatou que a criança chegou a ter ânsia de vômito e não queria sair de seu colo.

De acordo com o depoimento, Henry só aceitou se despedir depois que Monique afirmou que procuraria uma nova residência. Leniel também contou que o filho pediu para ir para a casa da avó, mas que a mãe respondeu que ele teria de ir para o apartamento onde morava com ela. Ao longo do depoimento, Leniel afirmou que, com base em fatos que conheceu posteriormente durante a investigação, passou a acreditar que Monique teria agido de forma premeditada.

A declaração levou a juíza Elizabeth Machado Louro a interromper o relato para questionar o pai de Henry, observando que essa suspeita não havia sido mencionada anteriormente por ele em outras oportunidades. O depoimento de Leniel ocorreu após um dia marcado por momentos de tensão no plenário. Horas antes, Monique Medeiros deixou a sessão após relatar mal-estar durante a exibição de fotografias da necropsia de Henry.

Já Jairinho deixou o tribunal posteriormente, segundo sua defesa, para receber medicação após também passar mal. Com a saída dos dois réus, nenhum deles acompanhou o depoimento do pai da criança. Leniel relata choque ao ver o filho. Justiça retoma julgamento do caso Henry Borel; mãe e padrasto são acusados de tortura e homicídio qualificado.

Ao relembrar a madrugada de 8 de março de 2021, Leniel Borel contou aos jurados que recebeu uma ligação de Monique Medeiros por volta das 4h20 da manhã, quando seguia para o trabalho em Macaé. Segundo ele, a mãe de Henry informou que o menino estava em parada cardiorrespiratória no Hospital Barra D'Or. Pouco depois, Jairinho também falou ao telefone e pediu que ele fosse até a unidade de saúde.

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