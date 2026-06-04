Pai de Henry Borel expressa dor após perdão judicial a Monique

A magistrada Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, concedeu perdão judicial a Monique Medeiros após a desclassificação do crime de homicídio por omissão para homicídio culposo pelos sete jurados.

A magistrada Elizabeth Machado Louro , do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, concedeu perdão judicial a Monique Medeiros após a desclassificação do crime de homicídio por omissão para homicídio culposo pelos sete jurados.

O pai de Henry Borel, cuja morte foi investigada, expressou sua dor após a decisão, afirmando que a família do menino foi 'matada pela terceira vez'. A magistrada considerou a reação da sociedade em relação a Monique 'desproporcional e desmesurada' e influenciada pela 'cultura patriarcal'. A juíza afirmou que a situação chegou ao extremo da misoginia declarada no caso de Monique e que, se fosse o pai e não a mãe na mesma situação, ele sequer teria sido processado.

A magistrada também afirmou que o papel reservado à mulher nos modelos patriarcais 'não só exige que ela seja mãe, mas a mãe perfeita'. Monique foi acusada de omissão em um dos três casos de tortura apontados inicialmente pela acusação e foi absolvida nos outros dois casos de tortura. A tortura que foi levada em consideração pelos jurados ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2021, menos de um mês da morte do menino.

A dinâmica foi relatada pela babá Thayná Ferreira para Monique enquanto a mãe de Henry estava em um shopping. A partir da decisão dos jurados, Elizabeth Machado Louro declarou extinta a punibilidade de Monique pelo homicídio culposo e concedeu perdão judicial. Pela omissão no caso de tortura, a magistrada fixou pena de 1 ano e quatro meses de reclusão, já cumpridos por Monique.

A juíza afirmou que a reação da sociedade sobre Monique foi 'desproporcional e desmesurada' e considerou a reação 'discriminatória de gênero'





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Monique Medeiros Henry Borel Elizabeth Machado Louro II Tribunal Do Júri Do Rio De Janeiro Perdão Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Henry Borel: Monique presta depoimento sobre morte do filhoRé presta depoimento no tribunal e detalhou convivência com Jairo Souza Santos Júnior e a rotina da criança

Read more »

Caso Henry Borel: Nono dia de julgamento começa com interrogatório de Monique Medeiros | Rio de Janeiro'Falará tudo que for perguntado', diz defesa da ré

Read more »

Caso Henry Borel: 'Era o amor da minha vida', diz Monique Medeiros em júriMonique Medeiros, mãe de menino morto aos quatro anos, passa por audiência na manhã desta terça-feira (2), no Rio de Janeiro; julgamento já está no nono dia consecutivo

Read more »

'Mataram meu filho pela terceira vez', diz pai de Henry Borel após perdão judicial a MoniqueLeniel Borel ironizou justificativa dada por juíza para o perdão judicial e cobrou a responsabilização da mãe do menino

Read more »