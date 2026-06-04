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Pai de Henry Borel expressa dor após perdão judicial a Monique

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Pai de Henry Borel expressa dor após perdão judicial a Monique
Monique MedeirosHenry BorelElizabeth Machado Louro
📆6/4/2026 1:09 PM
📰Terranoticiasbr
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A magistrada Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, concedeu perdão judicial a Monique Medeiros após a desclassificação do crime de homicídio por omissão para homicídio culposo pelos sete jurados.

A magistrada Elizabeth Machado Louro , do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, concedeu perdão judicial a Monique Medeiros após a desclassificação do crime de homicídio por omissão para homicídio culposo pelos sete jurados.

O pai de Henry Borel, cuja morte foi investigada, expressou sua dor após a decisão, afirmando que a família do menino foi 'matada pela terceira vez'. A magistrada considerou a reação da sociedade em relação a Monique 'desproporcional e desmesurada' e influenciada pela 'cultura patriarcal'. A juíza afirmou que a situação chegou ao extremo da misoginia declarada no caso de Monique e que, se fosse o pai e não a mãe na mesma situação, ele sequer teria sido processado.

A magistrada também afirmou que o papel reservado à mulher nos modelos patriarcais 'não só exige que ela seja mãe, mas a mãe perfeita'. Monique foi acusada de omissão em um dos três casos de tortura apontados inicialmente pela acusação e foi absolvida nos outros dois casos de tortura. A tortura que foi levada em consideração pelos jurados ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2021, menos de um mês da morte do menino.

A dinâmica foi relatada pela babá Thayná Ferreira para Monique enquanto a mãe de Henry estava em um shopping. A partir da decisão dos jurados, Elizabeth Machado Louro declarou extinta a punibilidade de Monique pelo homicídio culposo e concedeu perdão judicial. Pela omissão no caso de tortura, a magistrada fixou pena de 1 ano e quatro meses de reclusão, já cumpridos por Monique.

A juíza afirmou que a reação da sociedade sobre Monique foi 'desproporcional e desmesurada' e considerou a reação 'discriminatória de gênero'

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Monique Medeiros Henry Borel Elizabeth Machado Louro II Tribunal Do Júri Do Rio De Janeiro Perdão Judicial

 

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