Padre Marcelo Rossi compartilha jornada de superação da depressão e reforça importância do tratamento

O religioso usou suas redes sociais para comparar fotos de 2016, quando enfrentava o auge da depressão, com imagens atuais, destacando a importância do cuidado integral com a saúde mental.

Padre Marcelo Rossi , conhecido religioso brasileiro, utilizou suas redes sociais para reabrir o debate sobre saúde mental ao compartilhar uma comparação impactante entre duas fotos: uma atual, aos 58 anos, e outra registrada em 2016, período em que enfrentava o momento mais crítico da depressão .

Na publicação feita no Instagram, o padre apareceu em uma imagem recente, exibindo uma aparência mais saudável, e em outra mais antiga, quando estava visivelmente mais magro e debilitado. Ao resgatar o registro, ele aproveitou para reforçar a importância do tratamento da doença e do cuidado integral com a saúde.

'A depressão não é frescura, e tem cura. A importância do tripé (corpo, mente e espírito). E o intercâmbio dos médicos de corpos, de mente e de almas!

', escreveu na legenda. O padre também destacou a prática de atividade física ao comentar a fase atual, afirmando: 'Treino abençoado por Jesus'. Ao fim da publicação, ainda deixou um questionamento aos seguidores: 'Vocês estão se cuidando?!

'. A postagem rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a recuperação do religioso e compartilhar experiências pessoais.

'Padre, o Sr. é inspiração, exemplo de que quem está com Deus consegue superar tudo! ', escreveu uma seguidora. Outra comentou: 'Grande padre Marcelo, Deus te abençoe sempre! Saúde!

'. Nos comentários, também houve relatos emocionados de pessoas que enfrentam a doença.

'Muito bem, a depressão quase me matou. Mas agora estou vencendo ela. Perder meu filho me deixou pior, mas Deus tem me levantado, e me ajudou a voltar a treinar', publicou uma internauta. A imagem antiga resgatada pelo religioso é de 2016, fase em que sua perda de peso chamou atenção do público.

Com 1,95 m de altura, Padre Marcelo Rossi chegou a pesar 60 kg no auge da depressão. Já a foto atual foi feita nos bastidores do programa 'Bom Dia Cidade', da EPTV, afiliada da Globo no interior paulista, durante sua passagem por Campinas para divulgar o livro 'Pílulas de Fé e Sabedoria'. A publicação do padre não só destacou sua jornada pessoal de superação, mas também serviu como um alerta sobre a importância do tratamento adequado para a saúde mental.

Muitos seguidores expressaram gratidão pelo testemunho do religioso, que tem sido uma figura de apoio para milhares de pessoas que enfrentam desafios semelhantes. A mensagem de Padre Marcelo Rossi reforça a necessidade de buscar ajuda profissional e manter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito para uma vida mais saudável e plena





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