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Padre Fábio de Melo Revela Batalha Contra a Depressão e Alerta para a Saúde Mental

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Padre Fábio de Melo Revela Batalha Contra a Depressão e Alerta para a Saúde Mental
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📆5/2/2026 1:47 PM
📰Terranoticiasbr
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O sacerdote e cantor Fábio de Melo compartilha sua experiência pessoal com a depressão, juntando-se a outros líderes religiosos que enfrentaram o transtorno, e destaca a importância do cuidado com a saúde mental.

O padre Fábio de Melo revelou em entrevista à Globo detalhes sobre sua longa batalha contra a depressão , um transtorno que o acompanhou desde a infância.

Ele descreveu um passado marcado por tristeza, melancolia e momentos sombrios, traços de personalidade que ele aprendeu a reconhecer e nomear com o tempo. A dedicação à vida religiosa e o sucesso artístico, com milhões de seguidores, não foram suficientes para impedir o agravamento da doença, especialmente após a perda da mãe. Atualmente, aos 55 anos, o sacerdote e cantor concilia a fé com o tratamento médico, incluindo medicação e terapia.

Ele expressa dificuldade com a terapia tradicional, questionando se já se investigou demais e preferindo, por ora, conviver com as perguntas em vez de buscar respostas definitivas. O depoimento de Fábio de Melo se junta a outros relatos de figuras públicas da igreja católica que enfrentaram a depressão. O padre Marcelo Rossi compartilhou sua experiência, descrevendo o momento em que percebeu a necessidade de cuidar da saúde mental, chegando a perder o apetite.

Ele atribui o início do problema a um acidente doméstico que o impediu de se exercitar e ao impacto na sua autoestima. Já o padre Reginaldo Manzotti relatou ter passado por um período de apatia e desmotivação, buscando ajuda profissional e defendendo a importância da terapia para compreender e lidar com a doença. Manzotti também alertou sobre as diversas causas da depressão, como desemprego, luto e traumas psicológicos, enfatizando que ela pode ser leve, moderada ou grave.

A depressão é um problema de saúde pública global, com projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicando que será a doença mais comum no planeta em 2030. A OMS estima que uma em cada cinco pessoas já sentiu ou sentirá sintomas depressivos, e uma parcela significativa dos 800 mil suicídios anuais está relacionada a esse transtorno.

No Brasil, a situação é alarmante, com cerca de 38 pessoas tirando a própria vida a cada dia, sendo a maioria homens, que representam mais de 70% dos casos. A dificuldade dos homens em buscar ajuda, muitas vezes devido ao machismo, agrava o problema. Os padres Fábio de Melo, Marcelo Rossi e Reginaldo Manzotti, ao compartilharem suas experiências, reforçam que a depressão não discrimina e exige atenção, acolhimento e tratamento adequado.

Em caso de sofrimento emocional, o CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio gratuito e confidencial 24 horas por dia, pelo telefone 188. É fundamental buscar também tratamento especializado com psicólogo ou psiquiatra para garantir a saúde mental

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