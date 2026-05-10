A notícia retrata a história do padre Fábio de Melo, que não conseguiu se despedir presencialmente de sua mãe durante a pandemia. A perda da mãe, segundo a teoria do psiquiatra Sigmund Freud, pode representar uma ruptura profunda na formação do sujeito humano. O padre Fábio de Melo compartilha sua dor e busca por novas formas de existir, amar e desejar, diante da impossibilidade de recuperar o que foi perdido.

A implicância com padre Fábio de Melo é baseada em diferentes preconceitos. O padre Fábio de Melo serve de exemplo. Sua história tem um elemento dramático: não conseguiu se despedir presencialmente de dona Ana Maria, a última troca de olhares aconteceu por telas.

Os protocolos impostos pela pandemia mantiveram mãe e filho afastados.

'Foi a despedida mais cruel que eu vivi', disse o sacerdote em conversa no canal do psicólogo Isaías Bezerra. 'A gente não pode se ver uma última vez. ' No enterro, outro baque emocional: o caixão fechado por conta do risco de contaminação do coronavírus impediu Fábio de Melo de olhar a mãe na hora do adeus.

'Foi a maior dor do mundo olhar aquele caixão lacrado e saber que ali estava o corpo que foi meu corpo, a mulher que me ensinou a falar, que me ensinou a viver, sentir, ser quem eu sou e não poder dizer adeus. E não poder dizer 'Mãe, foi muito bom ser seu filho''.

No ensaio 'Mourning and Melancholia' (luto e melancolia), escrito em 1917, o psiquiatra Sigmund Freud escreve que a morte da mãe pode representar uma ruptura profunda porque ela costuma ocupar o lugar do primeiro objeto de amor, cuidado e reconhecimento do filho. A perda materna não é apenas a ausência física de alguém importante, mas também a sensação de que parte da própria história e identidade foi arrancada.

O filho pode experimentar desorientação e um enfraquecimento temporário do interesse pelo mundo externo. Na teoria do psicanalista Jacques Lacan, o sujeito humano se constitui a partir da falta, e não da completude. Por isso, a morte da mãe pode obrigar o filho a confrontar sua fragilidade, sua solidão e até sua relação com a própria morte. Para ele, diante da impossibilidade de recuperar aquilo que foi perdido, a pessoa precisa construir novas formas de existir, amar e desejar.

Ainda que incompleta devido ao abismo emocional da ausência materna, a vida precisa seguir. Em caso de sofrimento emocional, você pode ligar gratuitamente para 188. Os atendentes do CVV (Centro de Valorização da Vida) estão disponíveis 24 horas para conversar, sem julgamentos ou críticas, respeitando os sentimentos de quem procura ajuda. Busque também tratamento especializado com psicólogo ou psiquiatra para garantir sua saúde mental





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