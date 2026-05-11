Pactual registra lucro recorde e ROE sustentável

A companhia registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,808 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

CEO Roberto Sallouti diz que desempenho "reflete a força e a diversificação da plataforma, a expansão contínua da base de clientes e a disciplina na alocação de capital" Pactual registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,808 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A receita total também foi recorde e somou R$ 9,968 bilhões, com avanço trimestral de 0,8% e anual de 34,3%, considerando a consolidação do Banco Pan, concluída no período





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pactual Lucro Recorde Receita Recorde ROE Sustentável

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Írã obriga EUA, México e Canadá a aceitárem 10 condições para Copa do Mundo 2026Com a guerra no Oriente Médio e a recusa do Canadá em autorizar o presidente da FFIRI, a seleção irá a Copinha do Mundo 2026, mas com condições estabelecidas pelo governo iraniano.

Read more »

Federação de Futebol do Irã confirma participação em Copa do Mundo de 2026 com restriçõesA Federação de Futebol da República Islâmica do Irã anunciou que irá disputar a Copa do Mundo de 2026, mas com restrições impostas aos países anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá. Inclui possíveis limitações relacionadas a vistos, comissão técnica, bandeira, hino e segurança.

Read more »

BTG Pactual supera Itaú em rentabilidade no primeiro trimestre de 2026O banco BTG Pactual obteve rentabilidade superior ao Itaú no primeiro trimestre de 2026, segundo relatório enviado ao mercado. A rentabilidade do BTG, medida pelo Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), foi de 26,6%, em comparação com 24,8% do Itaú.

Read more »

Lucro da Kepler Weber caiu 33% no 1º trimestre de 2026O setor enfrenta um cenário adverso com grande parte dos produtores de grãos descapitalizados, restrição de crédito e altas taxas de juros

Read more »