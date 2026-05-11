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Pactual registra lucro recorde e ROE sustentável

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Pactual registra lucro recorde e ROE sustentável
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📆5/11/2026 11:58 AM
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A companhia registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,808 bilhões no primeiro trimestre de 2026, com crescimento de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

CEO Roberto Sallouti diz que desempenho "reflete a força e a diversificação da plataforma, a expansão contínua da base de clientes e a disciplina na alocação de capital" Pactual registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 4,808 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 4,3% em relação ao trimestre anterior e de 42,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A receita total também foi recorde e somou R$ 9,968 bilhões, com avanço trimestral de 0,8% e anual de 34,3%, considerando a consolidação do Banco Pan, concluída no período

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