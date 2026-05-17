Pacote de bondades do presidente Lula prevê injeção de R$ 227 bilhões na economia em 2026

O "pacote de bondades" do presidente Lula prevê injetar cerca de R$ 227 bilhões na economia em 2026, ano em que o petista vai tentar a reeleição ao Palácio do Planalto. Embora parte das ações sejam neutras do ponto de vista fiscal, segundo o governo, o pacote inclui iniciativas como o financiamento da difusão de tecnologias da indústria 4.0, a produção de bens de capital e o Crédito do Trabalhador, programa que permite a trabalhadores do setor privado a solicitação de empréstimos consignados. Além disso, há um programa de renegociação de dívidas e uma iniciativa reformula a lógica atual das operações e moderniza as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo para ampliar o acesso ao crédito habitacional.

O " pacote de bondades " do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê injetar cerca de R$ 227 bilhões na economia em 2026, ano em que o petista vai tentar a reeleição ao Palácio do Planalto.

Embora parte das ações sejam neutras do ponto de vista fiscal, segundo o governo, o pacote inclui iniciativas como o financiamento da difusão de tecnologias da indústria 4.0, a produção de bens de capital e o Crédito do Trabalhador, programa que permite a trabalhadores do setor privado a solicitação de empréstimos consignados. Além disso, há um programa de renegociação de dívidas e uma iniciativa reformula a lógica atual das operações e moderniza as regras de direcionamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo para ampliar o acesso ao crédito habitacional





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