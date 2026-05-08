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Pacientes em Bambuí recebem água destilada em vez de vacina contra a gripe

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Pacientes em Bambuí recebem água destilada em vez de vacina contra a gripe
Vacina Contra A GripeErro OperacionalÁgua Destilada
📆5/8/2026 1:21 PM
📰jornalodia
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Um erro operacional durante a campanha de vacinação contra a gripe em Bambuí, Minas Gerais, resultou na aplicação de água destilada em vez da vacina em alguns pacientes. A técnica de enfermagem responsável foi demitida, e os afetados serão vacinados em casa.

Pacientes que compareceram ao posto de saúde Aparecida nos Açudes, em Bambuí , no Centro-Oeste de Minas Gerais , para receber a vacina contra a gripe , foram vítimas de um grave erro operacional .

Em vez do imunizante, receberam injeções de água destilada. O caso, que ocorreu na última segunda-feira (4), foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (7). A técnica de enfermagem responsável pela aplicação foi imediatamente demitida após a descoberta do problema. Em nota oficial, a Secretaria de Saúde do município informou que todas as medidas necessárias já foram tomadas para resolver a situação.

'A Secretaria Municipal de Saúde informa que foi identificado um erro operacional durante a campanha de vacinação contra a gripe. Alguns pacientes receberam aplicação de água destilada em vez da vacina contra a influenza. Todas as providências já foram adotadas', afirmou a pasta.

A secretaria garantiu que não há riscos à saúde dos pacientes que receberam a água destilada, já que a substância é estéril e comumente utilizada na área da saúde para a diluição e preparo de medicamentos e vacinas. Além disso, os pacientes afetados serão vacinados em casa para garantir que recebam a imunização correta. O incidente gerou preocupação entre a população local, que questiona como um erro dessa magnitude pôde ocorrer em um serviço público de saúde.

A técnica de enfermagem envolvida no caso ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, mas a Secretaria de Saúde prometeu investigar a fundo as causas do erro para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro. Enquanto isso, os moradores de Bambuí aguardam mais informações sobre o caso e esperam que medidas mais rigorosas sejam implementadas para garantir a segurança das campanhas de vacinação no município

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