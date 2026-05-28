Pacheco pode desistir da disputa em Minas e comprometer estratégia eleitoral do governo

O presidente do PSB e o vice-presidente devem se reunir para discutir impasses regionais nas eleições de outubro.

Jornalista e poetisa, radicada em Brasília, informa sobre os bastidores do poder. O presidente do PSB e o vice-presidente devem se reunir para discutir impasses regionais nas eleições de outubro.

O encontro visa discutir a ampla aliança entre PT, PSB, MDB e setores de centro. A filiação de Pacheco ao PSB foi vista como um movimento para sacramentar o projeto de Lula em Minas.

No entanto, a percepção é de que Pacheco pode desistir da disputa a qualquer momento. Integrantes do PT admitem que o senador nunca demonstrou entusiasmo pela candidatura e avaliam que a indefinição começa a comprometer a estratégia eleitoral do governo no estado. Sem Pacheco, o PT tem dificuldade para construir um nome competitivo em Minas.

O empresário Josué Alencar passou a ser citado como alternativa, mas dirigentes petistas reconhecem que ele não possui hoje estrutura política consolidada nem presença eleitoral no estado. Além de Minas, São Paulo também entrou no radar da negociação entre Lula e Campos. O principal impasse envolve a disputa pelas duas vagas ao Senado na chapa do ex-ministro. A segunda virou alvo de embate entre o ex-ministro do Empreendedorismo e o PSB.

O Distrito Federal também se transformou em foco de atrito entre PT e PSB e passou a incomodar diretamente João Campos. Integrantes do PSB reclamam da decisão do PT de lançar o ex-presidente do Iphan Leandro Grass como pré-candidato ao governo do DF, movimento interpretado como tentativa de esvaziar a candidatura do ex-secretário





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