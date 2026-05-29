Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Pacheco critica decisão dos EUA de classificar PCC e CV como terroristas

Política News

Pacheco critica decisão dos EUA de classificar PCC e CV como terroristas
Rodrigo PachecoPCCCV
📆5/29/2026 2:29 PM
📰g1
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 86%

O senador Rodrigo Pacheco criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Ele afirmou que a medida de Trump banaliza o conceito de terrorismo e defendeu que o combate às facções seja conduzido pelo Estado brasileiro.

O senador Rodrigo Pacheco criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Ele afirmou que a medida de Trump banaliza o conceito de terrorismo e defendeu que o combate às facções seja conduzido pelo Estado brasileiro.

Pacheco também rejeitou a possibilidade de que a classificação possa servir de justificativa para qualquer tipo de intervenção estrangeira no país. Ele defendeu que as organizações como PCC e CV têm como objetivo principal a obtenção de lucro por meio de atividades criminosas, o que as diferencia de grupos enquadrados na definição tradicional de terrorismo. O senador também comentou a crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Pacheco evitou criticar o colega e defendeu o direito à ampla defesa. Ele também comentou a aprovação do fim da escala 6x1 e afirmou que o tema já foi assimilado pelo Congresso Nacional e pela sociedade. O senador também afirmou que está plenamente realizado após 12 anos de vida pública e que 2027 marcará o encerramento de sua trajetória política

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Rodrigo Pacheco PCC CV Terrorismo EUA

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA anunciam que classificarão o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristasEUA anunciam que classificarão o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristasConfirmação foi feita nesta quinta-feira pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos
Read more »

Leia na íntegra o comunicado dos EUA que designou PCC e CV como terroristasLeia na íntegra o comunicado dos EUA que designou PCC e CV como terroristasDocumento do Departamento de Estado americano afirma que a influência das facções 'se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e para dentro do nosso país'
Read more »

‘Grande dia’: Flávio celebra decisão dos EUA de classificar PCC e CV como narcoterroristas‘Grande dia’: Flávio celebra decisão dos EUA de classificar PCC e CV como narcoterroristasSenador usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio
Read more »

Lula articula fim da escala 6x1 no Senado enquanto EUA classificam CV e PCC como terroristasLula articula fim da escala 6x1 no Senado enquanto EUA classificam CV e PCC como terroristasO presidente Lula busca aprovar o fim da escala de trabalho 6x1 no Senado, enquanto o Departamento de Estado dos EUA designa o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas globais, aumentando a pressão sobre o crime organizado no Brasil.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 17:28:57