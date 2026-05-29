Pacheco critica decisão dos EUA de classificar PCC e CV como terroristas

O senador Rodrigo Pacheco criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Ele afirmou que a medida de Trump banaliza o conceito de terrorismo e defendeu que o combate às facções seja conduzido pelo Estado brasileiro.

O senador Rodrigo Pacheco criticou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. Ele afirmou que a medida de Trump banaliza o conceito de terrorismo e defendeu que o combate às facções seja conduzido pelo Estado brasileiro.

Pacheco também rejeitou a possibilidade de que a classificação possa servir de justificativa para qualquer tipo de intervenção estrangeira no país. Ele defendeu que as organizações como PCC e CV têm como objetivo principal a obtenção de lucro por meio de atividades criminosas, o que as diferencia de grupos enquadrados na definição tradicional de terrorismo. O senador também comentou a crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Pacheco evitou criticar o colega e defendeu o direito à ampla defesa. Ele também comentou a aprovação do fim da escala 6x1 e afirmou que o tema já foi assimilado pelo Congresso Nacional e pela sociedade. O senador também afirmou que está plenamente realizado após 12 anos de vida pública e que 2027 marcará o encerramento de sua trajetória política





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